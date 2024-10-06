إنذار أصحاب مخالفات البناء بحى الطالبية لاستكمال إجراءات التصالح

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة بدء تسليم إخطارات وإنذارات لأصحاب مخالفات البناء الصادر لهم نماذج 5 ، 6 بحي الطالبية وفقًا للقانون القديم لاستكمال إجراءات التصالح وفقًا للقانون الجديد، لتلاشي إدراج المخالفات ضمن الإزالات، وبدء اتخاذ المسار القضائي تجاههم.

وطالبت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح بكافة أحياء ومراكز المحافظة ولم يقوموا باستكمال إجراءات التصالح التوجه للمركز التكنولوجي التابع لهم واستكمال باقي الخطوات للحفاظ على مقدراتهم العقارية.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أكد أن الدولة أزالت كل الصعوبات والإشكاليات الخاصة بملف التصالح للتيسير على المواطنين، سواء فى طلبات التصالح التي تم تلقيها من المواطنين وفقًا للقانون القديم أو الطلبات وفقاً للقانون الجديد.

وأكد محافظ الجيزة، متابعته الدورية لهذا الملف الهام من خلال جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية والتقارير المكتبية، للاطمئنان على مدى تقديم الخدمات والتيسير على المواطنين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.