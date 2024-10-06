اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2024 08:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

إنذار أصحاب مخالفات البناء بحى الطالبية لاستكمال إجراءات التصالح

الأحد، 06 أكتوبر 2024 07:16 م
إنذار أصحاب مخالفات البناء بحى الطالبية لاستكمال إجراءات التصالح بدء تسليم إخطارات وإنذارات لأصحاب مخالفات البناء
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الجيزة بدء تسليم إخطارات وإنذارات لأصحاب مخالفات البناء الصادر لهم نماذج 5 ، 6 بحي الطالبية وفقًا للقانون القديم لاستكمال إجراءات التصالح وفقًا للقانون الجديد، لتلاشي إدراج المخالفات ضمن الإزالات، وبدء اتخاذ المسار القضائي تجاههم.

وطالبت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح بكافة أحياء ومراكز المحافظة ولم يقوموا باستكمال إجراءات التصالح التوجه للمركز التكنولوجي التابع لهم واستكمال باقي الخطوات للحفاظ على مقدراتهم العقارية.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أكد أن الدولة أزالت كل الصعوبات والإشكاليات الخاصة بملف التصالح للتيسير على المواطنين، سواء فى طلبات التصالح التي تم تلقيها من المواطنين وفقًا للقانون القديم أو الطلبات وفقاً للقانون الجديد.

وأكد محافظ الجيزة، متابعته الدورية لهذا الملف الهام من خلال جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية والتقارير المكتبية، للاطمئنان على مدى تقديم الخدمات والتيسير على المواطنين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

 







مخالفات البناء

التصالح على مخالفات البناء

الجيزة

محافظة الجيزة

العمرانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة