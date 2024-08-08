محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بتبسيط إجراءات التصالح على المواطنين

كتبت – مرام محمد

تشهد المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة إقبالًا كبيرًا على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة، وذلك بعد التيسيرات المقدمة، والتي يتضمنها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، متابعته اليومية لملف التصالح في مخالفات البناء والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة إلى جانب تقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجى ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح.

وأشار إلى توجيهاته لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة العمل على تبسيط الإجراءات على المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لذوي الهمم، وكبار السن بما يحقق الصالح العام لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وشدد على أن منظومة العمل بـ المراكز التكنولوجية يجب أن تسير بمنتهى الدقة والانضباط، وإنهاء معاملات المواطنين والالتزام بتطبيق اللائحة والضوابط المحددة قانونًا، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التجاوب مع التظلمات الواردة من قبل لجنة التظلمات بملف التصالح على مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم المواطنين للطلبات، ووضع صيغ موحدة للأوراق والمستندات المشتركة بين الوحدات لتسهيل أدوات العمل.

وأكد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد على مدار اليوم لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على أي مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن في تحقيق نسب إنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء وإثابة المتميزين منهم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

يُذكر أن محافظة الجيزة تستقبل طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية، البالغ عددها 21 مركزًا، إذ تخصص المحافظة شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح؛ للتسهيل على المواطنين.

وتقام المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية)، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.