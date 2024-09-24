إقبال كثيف على المركز التكنولوجي لإنهاء إجراءات التصالح بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.حيث شهد المركز التكنولوجي التابع لمركز ومدينة الإسماعيلية إقبالا كثيفا من المواطنين لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بطلبات التصالح، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة.

ومن جانبه صرح العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أن المركز التكنولوجي استقبل عدد كبير من المواطنين، وذلك بناءً على الإجراءات المتخذة من قبل مركز ومدينة الإسماعيلية بالتواصل مع عدد من المواطنين عن طريق عدة وسائل منها، إرسال رسائل نصية قصيرة عن طريق شبكات المحمول والمكالمات الهاتفية واستخدام المنابر الدينية والمساجد؛ من أجل التواصل مع عدد كبير من الأهالي.

