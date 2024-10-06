نائب محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل بملف التصالح فى الحوامدية وأبو النمرس

كتبت - مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الأحد، مركزي التكنولوجيا بمدينة الحوامدية ومركز أبو النمرس، لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، للقيادات التنفيذية بالمرور الدوري على المراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام العمل بملف التصالح في مخالفات البناء.

وتابع النائب انتظام سير العمل وتلقي طلبات التصالح من المواطنين، مشددًا بتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

والتقى نائب المحافظ، بعدد من المواطنين، معربًا عن أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبه للتصالح.

وتفقد نائب المحافظ، لجان البت الفني للطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء للتأكد من انعقادها لتحقيق نسب إنجاز مرتفعة بهذا الملف الحيوي.

رافق نائب المحافظ هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، وزينهم أدريس رئيس مركز أبو النمرس.



نائب محافظ الجيزة يتفقد انتظام سير العمل بملف التصالح فى الحوامدية



نائب محافظ الجيزة يتفقد انتظام سير العمل بملف التصالح