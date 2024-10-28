10 أعراض تظهر على جسمك عند تخطي الوجبات

كتبت فاطمة ياسر

تخطى إحدى الوجبات الثلاث الأساسية اليومية تعد من أبرز الحيل المسببة لتعرض الشخص لبعض المضاعفات الصحية، وذلك وفقًا لموقع healthshots.

أكد التقرير، أنه عندما تتخطى وجبات الطعام، فإنك تحرم جسمك من العناصر الغذائية الأساسية مثل الكربوهيدرات والبروتين والدهون والفيتامينات والمعادن، ومن تعزيز الطاقة إلى تقوية المناعة، تعد هذه العناصر الغذائية مهمة لوظائف الجسم.

فيمكن أن يساعد تناول نظام غذائي متوازن في الوقاية من الأمراض المزمنة، ولكن إذا لم تتناول الأطعمة الصحية بانتظام وفي الوقت المحدد، فقد تحدث العديد من المشكلات الصحية مثل مشاكل الجهاز الهضمي.

ما الآثار الجانبية لتخطي وجبات الطعام؟

قد يبدو تخطي الوجبات غير ضار أو حتى مفيدًا لبعض الأشخاص، لكنه قد يؤدي إلى العديد من المشاكل. وفيما يلي بعض الآثار الجانبية ، ومنها:

1. إبطاء عملية التمثيل الغذائي

يمكن أن يؤدي تخطي الوجبات إلى إبطاء معدل التمثيل الغذائي لديك حيث ينتقل جسمك إلى وضع الحفظ، فيحتفظ بالدهون بدلاً من حرقها للحصول على الطاقة، و يمكن أن يجعل هذا فقدان الوزن أو إدارته أكثر صعوبة بمرور الوقت، فخلال تحليل عام 2021 نُشر في مجلة Nutrients ، تم العثور على ارتباط بين تخطي وجبة الإفطار ووزن الجسم. رأى الباحثون أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار لديهم خطر متزايد للإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن.

2. مستويات الطاقة المنخفضة

بغض النظر عن نوع الطعام الذي تتناوله، فمن المعروف أنه يزود الجسم بالجلوكوز، الذي يتحول إلى طاقة.، فبدون وجبات منتظمة، قد تعاني من التعب والضعف وانخفاض الوظائف الإدراكية. ويمكن أن يؤثر هذا على إنتاجيتك في العمل.

3. تقلبات المزاج والانفعال

قد تنخفض مستويات السكر في الدم عند تخطي وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، مما يؤدي إلى الانفعال وتقلب المزاج، فقد تجد أيضًا صعوبة في التركيز في العمل، وتشعر بالقلق أو حتى العدوانية بسبب نقص العناصر الغذائية التي تصل إلى المخ.

4. الإفراط في تناول الطعام بعد تخطي الوجبات

يؤدي تخطي وجبة الطعام غالبًا إلى الإفراط في تناول الطعام في الوجبة التالية. تشعر بالجوع الشديد عندما تتخطى وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء. لذا، يصبح من الصعب التحكم في أحجام الحصص . وقد يؤدي هذا إلى تناول الكثير من السعرات الحرارية، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن.

5. نقص العناصر الغذائية

إن تفويت الوجبات بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى فقدان العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن، مما يؤدي إلى نقص يمكن أن يؤثر على وظائف الجسم بطريقة سلبية، فيمكن أن يؤدي النقص طويل الأمد إلى مشاكل صحية خطيرة مثل فقر الدم أو ضعف العظام، وخلال دراسة أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة Journal Of Nutritional Science ، وجد أن مستهلكي وجبة الإفطار تناولوا كميات أعلى من العناصر الغذائية مقارنة بمن تخطوا وجبة الصباح.

6. ضعف المناعة

إن اتباع نظام غذائي لا يحتوي على التغذية السليمة من شأنه أن يضعف جهاز المناعة، ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بأنواع مختلفة من العدوى والأمراض، فإن تخطي الوجبات بشكل مستمر يمكن أن يمنع الجسم من الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها للحفاظ على دفاعات المناعة.

7. مشاكل في الجهاز الهضمي

قد يساهم تخطي الوجبات في حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغثيان وارتجاع الحمض.

8. الإمساك

عند تخطي الوجبات، يمكن أن يضطرب إيقاع الجهاز الهضمي في الجسم، ويؤثر عدم تناول الطعام بانتظام على حركات الأمعاء، مما يؤدي إلى إبطائها، مما قد يؤدي إلى الإمساك أو تفاقم مشاكل الإمساك الموجودة. خلال دراسة أجريت عام 2022 ونشرت في مجلة Journal Of Neurogastroenterology and Motility ، تم العثور على ارتباط إيجابي بين تخطي وجبة الإفطار والإمساك لدى طلاب الجامعات.

9. انخفاض كتلة العضلات

في غياب التغذية المنتظمة، قد يبدأ جسمك في تكسير أنسجة العضلات للحصول على الطاقة، وينطبق هذا بشكل خاص إذا تم تخطي الوجبات بشكل متكرر، فقد يؤدي هذا إلى فقدان العضلات، خاصة إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لا يحتوي على كمية جيدة من البروتين.

10. زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

إن تخطي الوجبات بشكل مستمر قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وضعف تنظيم نسبة السكر في الدم، والالتهابات. وبمرور الوقت، يزيد هذا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائي. فعندما تتخطى وجبات الطعام، وخاصة وجبة الإفطار، فإن ذلك يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وفقًا لبحث نُشر في مجلة التغذية في عام 2019.

