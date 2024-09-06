ماذا يحدث لجسمك عند تخطى وجبات الطعام

كتبت مروة هريدى

تخطي الوجبات ليس أفضل طريقة خاصة إذا كنت تريد التخلص من الكيلو جرامات الزائدة، فهناك العديد من الطرق الأخرى لفقدان الوزن، ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك تجويع نفسك، بل يجب أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا غنى بالفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر التي يحتاجها جسمك، خاصة أن تخطي الوجبات قد يؤدى إلى مجموعة من المشكلات الصحية أبرزها نقص التغذية، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

فبدلاً من عدم تناول الطعام أو تخطى الوجبات، يمكنك إضافة المزيد من البروتين والألياف إلى وجباتك بما يساعدك في إنقاص وزنك وتحسين وظائف الجسم، وذلك مثل المكسرات والبذور، والسبانخ، والبروكلي، والبيض، والفواكه، والخضراوات، وهي بعض الأطعمة التي يمكنك تناولها، حيث إن تناول هذه الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين سيساعدك على الشعور بالشبع لبقية اليوم.

فيما يلي.. بعض الأسباب التي تجعلك لا تتخطى وجباتك أبدًا:



تزيد من خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب

إن تخطي وجبات الطعام قد لا يؤدي فقط إلى الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم، بل قد يجعلك أيضًا أكثر عرضة للتوتر والقلق، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة BMC Psychiatry، فإن تخطي وجبة الإفطار مرتبط بانخفاض الأداء الإدراكي وزيادة الضعف، ويمكن أن يؤدي تخطي الوجبات بانتظام إلى تقلبات مزاجية، حيث يتسبب الجوع في الغضب والانزعاج، ويمكن أن تؤدي فترات الجوع الطويلة إلى مشاعر مثل التوتر والذعر مما يؤثر على مهارات اتخاذ القرار ويؤدي إلى القلق والاكتئاب.

التأثير على مستويات السكر في الدم

عدم تناول الوجبة الأولى من اليوم قد يكون ضارًا لمرضى السكري لأنه قد يؤثر على تنظيم نسبة السكر في الدم، ووفقًا لمجلة Nutrition Journal، فإن النساء اللاتي تخطين وجبة الإفطار لديهن فرص أكبر في ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام مقارنة بمن تناولن ثلاث وجبات، بالإضافة إلى ذلك، عندما لا تأكل لفترة طويلة، تنخفض مستويات السكر لديك بسرعة، ويمكن أن يسبب هذا الشعور بالضعف والدوار، حيث يحتاج جسمك إلى طعام مناسب لتوفير الطاقة والحفاظ على صحتك ومستويات السكر لديك.

سوء الهضم

إن عدم تناول وجبات كافية في اليوم قد يؤدي إلى الإمساك، وبصرف النظر عن عدم تناول الألياف، تقول هيئة الخدمات الصحية في الهند، إن تغيير روتينك أو نمط حياتك قد يكون أيضًا سببًا وراء حركات الأمعاء غير المنتظمة، حيث إن اتباع نظام غذائي سليم أمر مهم للهضم الجيد.

صعوبة في التركيز

عندما لا تتناول الطعام بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى نقص في الطاقة طوال اليوم، وقد تشعر بانخفاض، وتواجه صعوبة في العمل، وتشعر بالدوار، والتأثير على المزاج، كما أن عدم تناول نظام غذائي مناسب قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

يبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك

إن تخطي وجبات الطعام قد يؤدي إلى انخفاض معدل التمثيل الغذائي لديك، مما يتسبب في حرق قدر أقل من الطاقة، وقد يؤدي هذا أيضًا إلى زيادة الوزن، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrition and Metabolism، فإن تخطي وجبة الإفطار قد يكون له تأثير ضار على الذكور خاصة الشباب.