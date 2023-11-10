تخطى وجبة الإفطار أبرزها.. 5 أخطاء تضعف المناعة

ووفقا لتقرير صادر عن كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، حسب موقع health shot، فإن كل مرحلة من مراحل الاستجابة المناعية للجسم تعتمد على وجود العديد من المغذيات الدقيقة، بينما تحتاج إلى فيتامين C لتقليل الالتهاب والتخلص من السموم، ويساعد الحديد والزنك والمعادن الأخرى فى تنظيم عملية التمثيل الغذائى، والحفاظ على الهيموجلوبين، والمزيد من التغذية الشاملة.

5 أخطاء فى النظام الغذائى تضعف المناعة

​1. اتباع نظام غذائى قاسٍ

يحاول الأشخاص التخلص من الوزن الزائد فيتبعون حميات غذائية قاسية وغير صحية، ويترب على ذلك خفض نسبة السكر فى الدم فى فترة زمنية قصيرة، وينتهى بهم الأمر بالتخلى عن بعض العناصر الغذائية الأساسية التى تشكل نظامًا غذائيًا متوازنًا، وفقًا لـ WebMD، وما لا يدركه البعض هو أنه عندما تأكل عددًا قليلًا من السعرات الحرارية، فإنك تدرب عملية التمثيل الغذائى لديك على التباطؤ بشكل كبير، وبمجرد انتهاء النظام الغذائى، يصبح جسمك يحرق السعرات الحرارية بشكل أبطأ، وعادة ما تستعيد الوزن، مع ضعف صحة المناعة.

2. تخطا وجبة الإفطار

وجبة الإفطار أهم وجبة فى اليوم، حيث تساعد على إعداد الجسم للعمل بشكل جيد طوال اليوم، حيث وجدت دراسة نشرت فى مجلة Obesity Research and Clinical Practice أنه لا يوجد فرق فى السعرات الحرارية المحروقة على مدار 24 ساعة بين الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار ويتجاهلونها، لكن هذا لا يعنى الإفراط فى تناول الطعام فى الوجبة التالية لتعويض وجبة الإفطار.

3. عدم شرب كمية كافية من الماء

أثناء اتباع نظام غذائى نقوم بإدخال الفواكه والخضراوات المختلفة فى وجباتنا، ونتيجة لذلك قد لا نشعر بالعطش، وهذا هو الخطأ الذى يخطئ معظمنا فيه، عليك التأكد من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم لتجنب الجفاف الذى يمكن أن يجعلك ضعيفًا ويؤثر سلبًا على مناعتك.

4. الاعتماد على عناصر غذائية معينة

يتخلى العديد من الأشخاص عن بعض العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات ويعتمدون فقط على البروتين والألياف اعتقادا منهم أن هذا هو الحل السريع للتخلص من الوزن الزائد، وهذا على المدى الطويل يتسبب فى عضلات وعظام أضعف، ما يؤثر على المناعة العامة.

5. عدم تناول وجبات خفيفة

الامتناع عن تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات قد يؤدى إلى شعورك بالجوع الزائد، ما يؤثر على صحة الأمعاء بشكل مباشر، ويشير تقرير WebMD إلى أن تناول الوجبات الخفيفة بعناية يساعد فى الحفاظ على عملية التمثيل الغذائى لديك فى حالة عالية، خاصة إذا كانت الوجبات الخفيفة غنية بالبروتين، ويعد تناول القليل من المكسرات خيارًا جيدًا وغنيًا بالبروتين للأشخاص الذين يخططون للوصول إلى نظام غذائى صحى.