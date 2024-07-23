5 أسباب تمنعك من تجاهل وجبة الإفطار.. اعرف فوائدها

كتبت مروة هريدي

لطالما تمت الإشادة بوجبة الإفطار باعتبارها الوجبة الأكثر أهمية فى اليوم، فعلى الرغم من الجداول الزمنية المزدحمة وإغراء النوم الإضافى، فإن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يكون له آثار سلبية كبيرة على صحتك، وفى هذا التقرير نستعرض 5 أسباب تجعلك لا تتخطى وجبة الإفطار، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

تُعزز عملية التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة

تناول وجبة الإفطار يساعد على تنشيط عملية التمثيل الغذائي لديك، ما يساعدك على حرق السعرات الحرارية طوال اليوم، وعندما تتخطى هذه الوجبة، تسبب بطأ عملية التمثيل الغذائي لديك للحفاظ على الطاقة، وهذا يمكن أن يجعل إدارة الوزن أكثر صعوبة، بالإضافة إلى ذلك، توفر وجبة الإفطار لجسمك الوقود الذي يحتاجه للعمل بشكل مثالي، ويمكن أن تساعد وجبة الإفطار المغذية في الحفاظ على مستويات الطاقة المستقرة، ومنع الركود في منتصف اليوم، الذي يؤدي غالبًا إلى التعب وانخفاض الإنتاجية.

تُحسن التركيز والوظيفة الإدراكية

إن تناول وجبة إفطار متوازنة يمكن أن يعزز وظائف المخ، ويحسن الذاكرة والتركيز والأداء الإدراكي العام، وقد أظهرت الدراسات أن الأطفال والبالغين الذين يتناولون وجبة الإفطار يؤدون بشكل أفضل المهام التي تتطلب الانتباه والذاكرة، حيث يحتاج المخ إلى إمداد ثابت من الجلوكوز، وهو مصدر الطاقة الأساسي، والذي يتم تجديده بعد الصيام طوال الليل بتناول وجبة الإفطار، وقد يؤدى تخطى هذه الوجبة إلى تباطؤ التفكير وصعوبة التركيز على المهام، ما يؤثر على الأداء.

يساعد فى تناول العناصر الغذائية

وجبة الإفطار هى فرصة ممتازة لاستهلاك العناصر الغذائية الأساسية التى يحتاجها جسمك للبقاء بصحة جيدة، فالعديد من أطعمة الإفطار، مثل الحبوب الكاملة والفواكه ومنتجات الألبان، غنية بالعناصر الغذائية الحيوية مثل الألياف والفيتامينات والمعادن، ويمكن أن يؤدى تخطى وجبة الإفطار باستمرار إلى نقص العناصر الغذائية، ما قد يؤثر على صحتك العامة، كما يمكن أن يساعدك دمج مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في وجبة الإفطار على تلبية متطلباتك الغذائية اليومية والحفاظ على نظام غذائي صحى ومتوازن.

تدعم إدارة الوزن

على عكس الاعتقاد السائد بأن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، إلا أنه غالبًا ما يكون له تأثير معاكس، ويمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم، حيث يتراكم الجوع وينتج عنه اختيارات طعام غير صحية وأحجام حصص أكبر، ويميل الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام إلى إدارة وزن أفضل وهم أقل عرضة لزيادة الوزن، كما يمكن أن تساعد وجبة الإفطار الصحية في التحكم في شهيتك وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يجعل من السهل الالتزام بأهدافك الغذائية طوال اليوم.

تُحسن المزاج وتُقلل من التوتر

يمكن أن يكون لبدء يومك بوجبة إفطار مغذية تأثير إيجابي على مزاجك ومستويات التوتر لديك، ويمكن أن يؤدي الجوع وانخفاض مستويات السكر في الدم إلى التهيج والقلق وتقلبات المزاج، حيث يساعد تناول وجبة الإفطار على استقرار مستويات السكر في الدم، مما يوفر طاقة مستدامة، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تحسن الحالة المزاجية والقدرة على التعامل مع التوتر، علاوة على ذلك، فإن قضاء الوقت في الجلوس والاستمتاع بوجبة الإفطار يمكن أن يكون طريقة مريحة لبدء اليوم، مما يضبط نغمة إيجابية للساعات المقبلة، ويعد تخصيص وقت للإفطار طريقة بسيطة ولكنها قوية لتحسين صحتك بشكل عام.