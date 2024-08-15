لا تتخطى وجبة الإفطار.. عادات غذائية تسبب نقص الحديد

كتبت فاطمة خليل

الحديد معدن أساسي يحتاجه الجسم للنمو والتطور، له العديد من الأدوار المهمة في الجسم، بما في ذلك نقل الأكسجين، وإنتاج الطاقة، ومستويات المناعة العالية والصحة العامة، ومع ذلك، فإن نقص الحديد في جسمك يمكن أن يكون خطيرًا، في هذا التقرير نتعرف على 6 أخطاء غذائية ترتكبها قد تسبب نقص الحديد، بحسب موقع "تايمز ناو".

ما كمية الحديد الموصى به يوميا؟

وفقًا للأطباء، فإن تناول الحديد اليومي الموصى به يعتمد كليًا على عمر الشخص وجنسه. كما أن النباتيين لديهم متطلبات مختلفة من الحديد. الرضع: من 0 إلى 6 أشهر: 0.27 مليجرام (مجم) الأطفال: من 1 إلى 3 سنوات: 7 مجم ومن 4 إلى 8 سنوات: 10 مجم الرجال: 19 عامًا فأكثر: 8 مجم النساء: من 19 إلى 50 عامًا: 18 مجم 51 عامًا فأكثر: 8 مجم.

يقول الأطباء إن مكملات الحديد يمكن أن تكون مفيدة عندما يجد الناس صعوبة في تناول ما يكفي من الحديد من خلال التدابير الغذائية فقط، مثل النظام الغذائي النباتي.

من الأفضل محاولة استهلاك ما يكفي من الحديد في النظام الغذائي وحده عن طريق إزالة أو تقليل العوامل التي قد تعيق امتصاص الحديد وتناول الأطعمة الغنية بالحديد.

ماذا يحدث عندما تعاني من نقص الحديد؟



الحديد مهم للغاية للعمل السليم للهيموجلوبين - وهو بروتين مطلوب لنقل الأكسجين في الدم وأداء عمليات مختلفة أخرى. يمكن أن يؤدي نقص الحديد في الدم إلى مجموعة من المشاكل الصحية الخطيرة، بما في ذلك فقر الدم. يعاني ملايين الأشخاص، وخاصة النساء، في جميع أنحاء العالم من فقر الدم الذي يحدث عندما يتوقف جسمك عن إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية. يسبب التعب وضيق التنفس والدوار والصداع المستمر وعدم انتظام ضربات القلب وشحوب الجلد وحتى ضعف الأظافر.

ما الذي يؤدي إلى انخفاض مستويات الحديد في جسمك؟



يقول الأطباء إن هناك العديد من الأخطاء الغذائية التي قد ترتكبها والتي تؤدي إلى نقص الحديد. منها عدم تناول ما يكفي من الأطعمة والمشروبات الغنية بالحديد يمكن أن يؤثر على كمية الحديد التي يمتصها جسمك. هناك بعض الأخطاء الأخرى، بما في ذلك:

تخطي وجبة الإفطار

إن تناول وجبة الإفطار مهم للغاية لصحتك على المدى الطويل، ووفقًا للأطباء، إذا تخطيت وجبة الإفطار، فإنك تفوت فرصة تجديد مستويات المغذيات في جسمك بعد ليلة من الصيام، وعادة ما يتم تناول العديد من الأطعمة الغنية بالحديد مثل الحبوب والبيض والخضروات أثناء وجبة الإفطار. وعدم تناول وجبة الإفطار بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تناول الحديد بشكل عام، مما يمهد الطريق لنقصه.

الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم

من المهم تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والتي تعد ضرورية لصحة العظام، ولكن الإفراط في تناولها، وخاصة مع الوجبات الغنية بالحديد، يمكن أن يعيق امتصاص الحديد. ويقول الأطباء إن الكالسيوم يتنافس مع الحديد على الامتصاص في الأمعاء، مما يجعل من الصعب على جسمك الحصول على الحديد الذي يحتاجه. وهذا يمثل مشكلة خاصة عندما يتم استهلاك الكالسيوم من خلال المكملات الغذائية أو منتجات الألبان مثل الحليب والجبن.

الإفراط في شرب الشاي أو القهوة

بالنسبة لعشاق الشاي والقهوة، فإن الإفراط في شربهما، وخاصة بعد الوجبات، يتعارض مع امتصاص الحديد. هذه المشروبات مليئة بالعفص والبوليفينول، والتي ترتبط بالحديد وتمنع امتصاصه في الأمعاء.

وفقًا للدراسات، فإن شرب الشاي أو القهوة في غضون ساعة من تناول الوجبة يمكن أن يقلل من امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 60 % لتخفيف هذا التأثير، يُنصح بالاستمتاع بهذه المشروبات بين الوجبات بدلاً من تناولها مباشرة بعد الأكل.

عدم العناية بصحة أمعائك

أكد الأطباء إن أمعائك تلعب دورًا مهمًا في امتصاص العناصر الغذائية مثل الحديد، وبالتالي، إذا كانت في حالة جيدة، فقد تعاني من مشاكل مثل مرض الاضطرابات الهضمية أو مرض كرون أو حتى الالتهاب المزمن الذي يعيق امتصاص العناصر الغذائية بشكل فعال، مما يؤدي إلى نقصها.

حتى إذا كان شخص ما يستهلك ما يكفي من الحديد، فإن ضعف صحة الأمعاء يمكن أن يمنع جسمنا من امتصاصه، وفقًا للدراسات، فإن الأشخاص الذين يعانون من ضعف صحة الأمعاء هم أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

عدم تناول كمية كافية من الأطعمة الغنية بالحديد

إذا كنت لا تتناولين كمية كافية من الأطعمة الطازجة والموسمية المحملة بالحديد، فقد تعانين من نقصه تشمل الأطعمة المليئة بالحديد اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والعدس والفاصوليا والسبانخ قد لا يستهلك العديد من الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا معينًا أو لديهم تفضيلات غذائية محددة هذه الأطعمة بالقدر الكافي.

تجاهل النزيف الغزير أثناء الدورة الشهرية

تعاني العديد من النساء من فقدان الدم الغزير أثناء الدورة الشهرية. وبدلاً من البحث عن علاج لهذا، يتجاهلن الأعراض، والتي تؤدي في الغالب إلى نقص الحديد. يستخدم الحديد في الجسم لصنع خلايا الدم الحمراء والأنسجة العضلية والشعر والجزيئات الأخرى. عندما يفقد الجسم الخلايا، كما هو الحال أثناء الحيض، فإنه يفقد أيضًا بعض الحديد.