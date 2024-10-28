قصة لاعب أسترالى مصاب بالتوحد حصل على بطولة الجولف.. كيف تجاوز التنمر؟

كتبت فاطمة ياسر

حقق لاعب الجولف الأسترالي المصاب بالتوحد ستيفن ألديرسون البالغ من العمر 44 عاما المركز الأول في بطولة الجولف " G4D Tour" بإسبانيا، ويتعبر هو أول لاعب مصاب بالتوحد يفوز بهذه الجولة وفاز ببطولة جنوب أستراليا، ونشر القصة موقع "today".

تعرض ستيفن للتنمرعلى مر السنين، وشككوا قلا قدراته، وقال ستيفن: " تعرضت للتنمر طوال الوقت في المدرسة وحتى في نوادي الجولف الأخرى".

وأضاف "يسعدني أن أظهر لهؤلاء الأشخاص الذين تنمروا عليّ فربما يرونني الآن على شاشة التلفزيون ويعرفون أننى تجاوزت تنمرهم بسبب معاناتي من التوحد".

ووصف ستيفن مشاعره مسبقا وحاليا، موضحا:" قبل سنوات كنت لأصاب بالجنون، فأقوم بكسر مضربًا أو رمي الحقيبة، و لذا كان من الجيد حقًا أن أظل في اللحظة الحالية وأحافظ على الإيجابية".

وشكر والديه خلال المؤتمر الصحفي وقال إنه يشعر بأنه "على قمة العالم" و"مذهل للغاية".

جلس ألديرسون بجوار مساعده ترينت بلوتشر، وتم وضع الكأس الخاص به بينهما، وتحدث عن صديقه قائلاً: "أنا فخور به حقًا، لقد ظل حاضرًا، وظل هادئًا، وفي الأوقات الماضية كان ليغضب أو يشعر بالإحباط، لكنه لم يفعل ذلك اليوم".



"فبدونه، لم يكن هذا الكأس لتجلس بجانبنا، فإنه رجل رائع للغاية"، هكذا قال لاعب الجولف. "لقد أخذ وقتًا من وظيفته الخاصة ليأتي إلى هنا، وبلا مال تقريبًا، ويساعدني طوال الطريق".

ما هو التوحد؟

التوحد هو مجموعة من الحالات العصبية التنموية، والتي "تتميز بدرجة معينة من الصعوبة في التفاعل الاجتماعي والتواصل"، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية .

وعادة ما يصبح واضحًا خلال مرحلة الطفولة المبكرة. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في الإصابة بالتوحد، بما في ذلك العوامل الوراثية وانخفاض الوزن عند الولادة واختلال التوازن الأيضي والعدوى الفيروسية .



