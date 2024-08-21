احمى طفلك من الإنترنت.. التعرض الطويل للشاشات قد يصيب طفلك بالتوحد

كتبت إيناس البنا

مع التطور التكنولوجى الذى طال حياتنا أصبح الإنترنت جزءاً لا يتجزأ من يوم الكبير والصغير، لكن مع زيادة التطور أصبح الإنترنت يمثل الكثير من المخاطر على صحة وحياة الأطفال النفسية والجسدية، وأطلق "اليوم السابع" حملة لحماية الطفل من مخاطر الإنترنت للتوعية بأهمية التزام الأطفال بمعايير ومواعيد محددة للإنترنت.

من جانبها كشفت الدكتورة تقى شرف الدين، أخصائى الطب النفسى جامعة المنوفية، أن الأجهزة الحديثة والشاشات أصبحت تمثل اهتماما للكثير فى الوقت الحالى، لكن مع كثرة الاستخدام خاصة على الأطفال أصبحت تشكل خطر كبير، وخصوصا عند السماح لهم باستخدام الإنترنت لفترات طويلة.

وأضافت في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعرض المباشر للشاشات أحد العوامل الرئيسية المسببة لتشتت الانتباه وفرط الحركة وأيضا تسبب التوحد، بالإضافة التعرض لفترات طويلة يعرض الطفل لضعف النظر وعدم القدرة على التركيز.

بالإضافة إلى ذلك فإن السماح للأطفال باستخدام الإنترنت دون رقابة يزيد من احتمالية تعرضهم لمشاهد عنف أو مشاهد غير مسموح لهم بمشاهدتها، كما يزيد أيضا من وقوعهم فى قوقعة العالم الافتراضي، وصعوبات في التواصل والتعلم وتكوين صداقات.

وأوضحت أنه للأسباب السابقة فإنه يجب تقنين فترات التعرض للشاشات وعدم السماح للأطفال بالتصفح على مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت خاصة في السن الصغير.

ووجدت العديد من الدراسات ارتباط الاستخدام المطول للإنترنت بشكل كبير بالأعراض المرتبطة باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، كما وجد أن الاستخدام الطويل للإنترنت قد يؤدى أيضًا إلى تقليل وقت راحة الدماغ، وهو أمر مهم بشكل خاص فى أدمغة الأفراد الذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بالانتباه.