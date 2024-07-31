العلامات المبكرة للتوحد عند الأطفال وخطوات ضرورية

كتب - حسام الشقويرى

اضطراب طيف التوحد هو اضطراب في النمو. ويؤثر على سلوك الناس وطريقة تفاعلهم مع الآخرين ويُظهر الأشخاص عادات مثل التفاعل الاجتماعي والاهتمامات الضيقة والقيام بنفس الشيء مرارًا وتكرارًا ، وسلوك كل طفل مصاب بالتوحد يختلف عن الآخر. ولذلك، كلما تم التعرف على أعراضه وعلاجه بشكل أسرع، يمكن أن يساعد في تعزيز موهبة الطفل، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

العلامات المبكرة للتوحد عند الأطفال .. مرحلة الطفولة المبكرة قبل 18 شهرًا

التواصل غير النمطي أو المتأخر

عندما يبلغ الأطفال عمر 12 شهرًا، يبدأ الأطفال بنطق كلمات مثل الأم، العم، والجد. إذا لم تكن هذه الأشياء مرئية في سلوك طفلك فعليك التحدث إلى طبيب الأطفال الخاص بك. سيساعد هذا في فهم تطور التواصل اللفظي لدى الطفل.

القليل من التواصل البصري

بعد بضعة أشهر، يبدأ الأطفال في التواصل البصري. ولكن، إذا لم يفعل طفلك هذا، أو إذا لم يتواصل معك بصريًا أثناء التحدث ، فقد يكون الأمر مدعاة للقلق.

قلة التفاعل



هل ينتبه طفلك لما تقوله؟ فهل يستجيب لما تقوله؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكن أن يكون مشكلة.

غياب الإشارة

يلفت الأطفال الصغار انتباهك من خلال الإشارة إلى شيء ما. إذا لم يفعل طفلك ذلك، اتصل بالطبيب.

الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة ظهور علامات التحذير:



اطلب المساعدة من الطبيب

ناقش كل شيء بصراحة مع طبيب الأطفال الخاص بك. ناقش كل شيء يتعلق بنمو طفلك، هذا يمكن أن يسهل مساعدة الطفل.

التقِ بطبيب نفسى أو طبيب أطفال وقم بمراجعة تطور طفلك، التعرف على أعراض التوحد يساعد في فهم تطورها ووضع الخطة الصحيحة للطفل.