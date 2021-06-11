كيف تساعد رياضة الجولف كبار السن فى تخفيف التوتر والحفاظ على صحة القلب

ندى سليم

رياضة الجولف من الأنشطة الرياضية الممتعة والتي تنعكس على لياقتك الصحية وتعود بالنفع على جسمك، خاصة لكبار السن، لأنها تساعد على التركيز وتقوى ذاكرة العضلات، بالإضافة إلى آثارها على صحة القلب وصحة الدماغ وزيادة قدرتك على التركيز وتحسين حالتك المزاجية.

وطبقا لتقرير نشر في موقع "تايمز أوف إنديا"، فإن رياضة الجولف لها فوائد عديدة على صحة كبار السن:



1. تحسين صحة القلب

يساعد الجولف في ضخ الدم لكبار السن، ومن المؤكد أنه يحسن صحة القلب، كما يؤدى إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 أو حتى المعاناة من السكتة الدماغية.

2. تحفيز الدماغ

لعبة الجولف لها تأثير كبير على الصحة العقلية لكبار السن، فهى تساعدهم على الاسترخاء وخفض مستوى التوتر وتحسين الصحة العقلية لكبار السن، وتدفق الدم داخل الدماغ.

3. يقاوم الخرف

لعبة الجولف تساعد كبار السن على خفض خطر الإصابة بالخرف والأمراض المعرفية الأخرى، حيث إن لعبة الجولف قادر أيضًا على توفير تمرين عقلي قوي، يجعل عقلك حادًا أيضًا.

4. يساعد في إنقاص الوزن

إذا كنت ترغب في الحصول على 10000 خطوة في اليوم، فقم بالسير عبر ملعب الجولف، الذى يساعد في حرق السعرات الحرارية اليومية، وأشارت دراسة أجراها الاتحاد النرويجي للجولف وجدت أن لاعبي الجولف الذكور يحرقون حوالي 2500 سعرة حرارية أثناء المشى حول جولة من 18 حفرة من الجولف، بينما تحرق لاعبات الجولف حوالي 1500 سعرة حرارية.

5. تخفيف التوتر وتحسين النوم

تسهم رياضة الجولف في مكافحة التوتر والاكتئاب وتحسين أنماط النوم من خلال الحصول على نوم جيد، فضلا عن تحسين الصحة العقلية، وتحسين مزاجهم وخلق السعادة أيضًا.