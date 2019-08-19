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لمحبى رياضة الجولف.. نصائح مهمة لتجنب الإصابات أثناء اللعب

الإثنين، 19 أغسطس 2019 10:00 م
لمحبى رياضة الجولف.. نصائح مهمة لتجنب الإصابات أثناء اللعب لعب الجولف
كتبت هند عادل

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الكثير من الرياضات لها طابع خاص وطرق معينه للاستمتاع بها وممارستها، ورياضة الجولف من الرياضات الراقية قليلة الصدمات بين لاعبيها، إلا أنها ترتبط بعدد كبير من الإصابات التى قد تحدث للاعبيها والمنطقة الأكثر إصابة عادة هي أسفل الظهر، يعقبها الكوع والرسغ واليد والكتف، وهو ما يتطلب اتخاذ عده طرق للحفاظ على اللياقة البدنية وعدم حدوث اصابات، حسبما ذكر موقع" healthline".

اتبع هذه النصائح للحفاظ على لياقتك في ملعب الجولف

يتم استخدام الجسم بأكمله في حركة أرجحة ضربات الجولف في حركة معقدة ومتناسقة عندما تتكرر هذه الحركة بشكل متكرر يتم تركيز ضغط شديد على نفس العضلات والأوتار والمفاصل مع الوقت، يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابة.

يمكن أن يساعدك فهم الآليات وراء حركة ارجحة ضربات الكره على منع إصابات لعبة الجولف، إذا كنت تعتمد على جزء واحد من الجسم لطاقة تسديد الضربة فقد تكون أكثر عرضة للإصابة فيمكن أن تؤدي المبالغة في استخدام معصميك أثناء حركة أرجحة ضربات الجولف إلى خلع مفصل مرفق اللاعب وإجهاد العضلات الموجودة في الجزء الداخلي من الساعد.

لا تبالغ في الانحناء إذا كنت تضرب مضرب الجولف بقوة أو بسرعة كبيرة، فقد تضغط على مفاصلك. يجب الاسترخاء  وضرب الكرة بهدوء وسلاسة، يجب تقوية عضلاتك قبل اللعب  كلما كانت عضلاتك أقوى كلما زادت سرعة مضرب الجولف لديك كما أن العضلات الأكثر قوة أقل عرضه للإصابات.

تعزز من قوة احتمالك يمكن أن تمدك تمارين اللياقة المنتظمة بالطاقة للبقاء قويا في ملعب الجولف.

يجب الحفاظ على عدم التعرض لأشعه الشمس قم بارتداء نظارات شمسية لتصفية الأشعة فوق البنفسجية "أ" و"ب"، يجب الحذر من الإصابة بالجفاف والإرهاق بسبب الحرارة وضربة الشمس ويجب  شرب الكثير من الماء سواء كنت تشعر بالعطش أو لا، ويجب التوقف عن اللعب فورا فى حاله الشعور بالصداع والضعف والدوخة والغثيان والتشنجات العضلية وسرعه ضربات القلب.


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رياضه الجولف

اصابات الجولف

التمارين الرياضيه

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