تداول 38 سفينة بميناء دمياط واستقبال 6525 رأس ماشية

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35885 طن تشمل : 1000 طن يوريا و 2669 طن بودرة جبس و 2200 طن مولاس و 14927 طن كلينكر و3134 طن أسمنت و 2955 طن ألواح جبس و 9000 طن ملح .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47149 طن تشمل : 6131 طن حديد و 5700 طن سكر و 1026 طن بازلاء و 869 طن ابلاكاش و 26000 طن ذرة و4169 طن قمح و 1350 طن خشب زان و 6525 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1904 طن.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 872 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 374 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2692 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 133600 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132643 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5142 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية و كفر الشيخ و شبرا ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5750 حركة .