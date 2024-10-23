تداول 37 سفينة بميناء دمياط واستقبال 44525 طن بضائع عامة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 60949 طن تشمل : 5600 طن يوريا و 3305 طن بودرة جبس و 2950 طن خميرة و 17122 طن كلينكر و 1659 طن أسمنت و 4350 طن ألواح جبس و 18271 طن ملح و 7692 طن بضائع عامة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44525 طن تشمل : 6704 طن حديد و 6000 طن سكر و 2100 طن بازلاء و 684 طن ابلاكاش و 8739 طن قمح و 1030 طن خشب زان و 19268 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1088 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 342 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3143 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137452 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 138558 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1311 طن قمح متجه إلى صوامع الفيوم ، وعدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من السخنة والإسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5314 حركة .