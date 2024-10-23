اليوم السابع
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تداول 37 سفينة بميناء دمياط واستقبال 44525 طن بضائع عامة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 11:02 ص
تداول 37 سفينة بميناء دمياط واستقبال 44525 طن بضائع عامة ميناء دمياط
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ..  بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 60949 طن تشمل : 5600 طن يوريا و 3305 طن بودرة جبس و 2950 طن خميرة و 17122 طن كلينكر و 1659 طن أسمنت و 4350 طن ألواح جبس و 18271 طن ملح و 7692 طن بضائع عامة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44525 طن تشمل : 6704 طن حديد و 6000 طن سكر و 2100 طن بازلاء و 684 طن ابلاكاش و 8739 طن قمح و 1030 طن خشب زان و 19268 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1088 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 342 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3143 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137452 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 138558 طنًا  .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1311 طن قمح متجه إلى صوامع الفيوم ، وعدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من السخنة والإسكندرية ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5314 حركة .

 







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