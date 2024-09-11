رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح بميناء دمياط 109808 أطنان

دمياط - معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25270 طن تشمل : 12362 طن كلينكر و 1200 طن رمل و 7123 طن يوريا و 4585 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58808 طن تشمل : 8462 طن ذرة و 11560 طن فول صويا و 4000 طن سكر و 2136 طن حديد و 26780 طن قمح و 1670 طن خشب زان و 4200 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 946 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 470 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4450 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 109808 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 179427 طنًا .

