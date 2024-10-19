7 أطعمة تساعد على تحسين كثافة العظام بشكل طبيعى

كتبت مروة هريدى

لا يفهم معظمنا أن ما نتناوله من طعام يعمل كوقود يساعد في عمل وإصلاح وصيانة آلية الجسم، ومن العظام إلى العضلات، يحصل كل شيء على طاقته من الطعام الذي نتناوله، وبالتالي، فإن تناول الطعام بشكل صحيح أمر بالغ الأهمية، ويُسلط تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" على مفهوم كثافة العظام ودورها وكيف يمكن للأطعمة أن تساعد في تحسين كثافة العظام بشكل طبيعي.

ما هي كثافة العظام؟

تشير كثافة العظام إلى كمية المادة المعدنية لكل سنتيمتر مربع من العظام، ويتم قياسها عادةً باستخدام تقنية تسمى قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائية الطاقة (DEXA)، وهي تعكس قوة وكتلة العظام.

أهمية كثافة العظام

ووفقًا للخبراء، تساعد كثافة العظام في تقوية العظام، مما يعني أن كثافة العظام العالية تشير إلى عظام أقوى، وهذا يُقلل بدوره من خطر الكسور، فيما تعني كثافة العظام المنخفضة أن العظام ضعيفة ويمكن أن تؤدي إلى الكسر عند أى ضغط أو هزة مفرطة على العظم، ويساعد الحفاظ على كثافة العظام الصحية في منع الكسور، وخاصة في الورك والعمود الفقري والمعصم، وبصرف النظر عن ذلك، تساعد كثافة العظام في تخزين الكالسيوم، حيث يُقال إن العظام تعمل كخزان للكالسيوم والفوسفور، وهي معادن أساسية لمختلف وظائف الجسم، بما في ذلك انتقال الأعصاب وانقباض العضلات.

فيما يلى.. بعض الأطعمة المهمة التي يمكن أن تساعد في تحسين كثافة العظام بشكل طبيعي:

الخضروات الورقية

مثل الكرنب والسبانخ، ووفقًا للخبراء، فإن هذه الخضروات غنية بالكالسيوم وفيتامين ك، حيث يعتبر الكالسيوم هو اللبنة الأساسية للعظام وفيتامين ك يساعد في تنظيم الكالسيوم في العظام ويعزز تكوينها.

منتجات الألبان

مثل الحليب والجبن والزبادي، وتعتبر منتجات الألبان غنية بالبروتين والكالسيوم اللذان يساعدان معًا في الحفاظ على كتلة العظام وهما ضروريان للسلامة البنيوية للعظام.

البقوليات

مثل الفاصوليا والعدس، وهما مليئان بالبروتين والألياف والمعادن مثل المغنيسيوم والفوسفور، وهي مهمة لبنية العظام وصحتها، وعند تناولهما بانتظام، يساعدان في تحسين الصحة العامة وتعزيز قوة العظام.

الحبوب الكاملة

مثل الكينوا والقمح والأرز البني وهذه الحبوب غنية بالمغنيسيوم وفيتامينات ب، التي تدعم صحة العظام بشكل عام وتساعد في عملية التمثيل الغذائي للكالسيوم، مما يساعد في النهاية على تحسين صحة العظام.

الأسماك الدهنية

مثل السلمون والسردين، حيث وفقًا للخبراء، تعد الأسماك الدهنية مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د، وتساعد أحماض أوميجا 3 في تقليل الالتهاب، بينما يعزز فيتامين د امتصاص الكالسيوم من النظام الغذائي، مما يساعد على تحسين كثافة العظام.

المكسرات والبذور

مثل اللوز والجوز وبذور الشيا، وهذه المكسرات والبذور غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والدهون الصحية، وقد ثبت أن المغنيسيوم يساعد في تحويل فيتامين د إلى شكل نشط، وهو ضروري لامتصاص الكالسيوم ويعملان معًا على تحسين صحة العظام.

الفواكه الحمضية

مثل البرتقال، حيث إن الفواكه الحمضية غنية بفيتامين سي، وهو مهم لتخليق الكولاجين، وهو مكون رئيسي للعظام، ويقال إن التين يوفر الكالسيوم والمعادن الأخرى التي تساعد في تحسين كثافة العظام.