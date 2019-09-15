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صحتك فى وصفة.. السبانخ وكرنب "الكالى" لتقوية المناعة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:00 م
صحتك فى وصفة.. السبانخ وكرنب "الكالى" لتقوية المناعة كرنب الكالى والسبانخ
كتبت فاطمة خليل

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ربما قد تكون هذه هى المرة الأولى التى تسمع فيها عن "الكالى" أو الكرنب المجعد، وهو نوع من أنواع الكرنب له العديد من الفوائد الصحية ويمكنك دمجه في نظامك الغذائي مع السبانخ الغنية أيضاً بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، من خلال "صحتك فى وصفة، نتعرف على كيفية استخدام السبانخ وكرنب الكالى كأفضل وقاية من الأمراض وتقوية المناعة، وفقاً لموقع "step to health".

كرنب الكالى 1
كرنب الكالى 

فوائد كرنب الكالي
 

-الكالى من أكثر الخضروات الغنية بفيتامين K ، حيث يوفر كوب واحد منه حوالى 648 ٪ من الاحتياجات اليومية للجسم لهذا الفيتامين.

-يساهم كوب واحد من الكالى أن يفى بحوالي 206 ٪ من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين A و 134 ٪ من احتياجاتك من فيتامين C.

وكذلك فإن الكالى غنى بمضادات للأكسدة، وذلك لأنه يحتوي على مادة مغذية نباتية تقلل من نمو الخلايا السرطانية.

وكذلك فإن الكالى به كمية أكبر من الكالسيوم مقارنة باللبن.

وبفضل خصائصه غير العادية المضادة للالتهابات، قد يساعد الاستهلاك المنتظم لكرنب الكالى على منع التهاب المفاصل بالإضافة إلى بعض أمراض القلب وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

كمية السعرات الحرارية بالكالى منخفضة جدا، لذلك استهلاكه  مناسب تماما في أي نظام غذائي لإنقاص الوزن.

والسبانخ أيضاً من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة، وهو ما يجعلها من أفضل الأطعمة.

وصفة الكالى
وصفة الكالى

وصفة السبانخ وكرنب "الكالى" أفضل وقاية من الأمراض
 

المقادير:
 

250 جرام من السبانخ الطازجة.

250 جرام من كرنب الكالى.

كرات.

2 حبة بطاطس كبيرة.

ريحان .

-زيت الزيتون

-ملح وفلفل أسود.

الطريقة

- اغسل السبانخ  واقطف أوراقها واغسل أوراق الكرنب.

- قشر البطاطس وقطعها إلى مكعبات كبيرة.

- قطع الكرات إلى شرائح سميكة.

- ضع الكرات لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق في إناء ساخن مع زيت الزيتون.

-أضف البطاطس المقطعة واستمر في التقليب لمدة دقيقتين أخريين.

-يضاف السبانخ واللفت والخضروات وأضف الملح والفلفل.

- أتركها على النار حتى تنضج البطاطس ثم أزلها من الحرارة.

-أضف الريحان على الوجه وتناول هذه الوجبة الصحية لفوائدها الغنية ودورها فى الوقاية من الأمراض.

 


كرنب الكالى

فوائد الكرنب

فوائد الكالى

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الكرنب

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