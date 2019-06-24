"100 مليون صحة" تنصح الأطفال بتناول الجبن والزبادى وشرب اللبن يوميا

كتب وليد عبد السلام

أكدت مبادرة 100 مليون صحة ضرورة تناول الأطفال الزبادى والجبن مع شرب اللبن الطازج يوميا، لما تتمتع بهذه هذه الأغذية من الكاليسيوم الهام لبناء العظام والأسنان.

وقالت مبادرة 100 مليون صحة، لابد من تناول الجبن وكوب لبن صباحا ومساء وزبادى مع قطعة من الجبن، وطالبت المبادرة الأمهات بالاهتمام بالصحة العامة للأطفال مع المتابعة مع الأطباء بشكل دورة من أجل نمو صحى سليم .

وأوضحت المبادرة، أن معهد التغذية يقدم كافة النصائح المتعلقة بالتغذية الصحية للكبار، وطالبت بالحرص على التردد وزيارة العيادات المتخصصة للتعرف على البرامج الغذائية الكاملة للكبار والصغار .