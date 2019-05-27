اعرف جسمك.. كيف تعمل العضلات والعظام في منظمة متكاملة بالجسم

كتبت إيناس البنا

تعمل العضلات والعظام معًا جنبًا إلى جنب على ربط العضلات بالأوتار والأربطة المرتبطة بالعظام، تسحب العضلات العظام وتسبب الحركة، ليتم التحكم في النهاية في الحركات التي تحدثها العضلات عن طريق المخ والجهاز العصبي.

يعمل الجهاز العضلي والهيكل العظمي معًا حتى تتمكن من تحريك جسمك، ويسمح لك هذان النظامان بإدارة رأسك، وتحريك ذراعيك وساقيك، والمشي وذلك وفقا لتقرير موقع" study".

يتكون الهيكل العظمي من حوالي 206 عظمة للبالغين إلى جانب الغضاريف والأربطة، وتتكون العظام من الكالسيوم، بينما الغضروف هو مادة قوية ومطاطية ومرنة تستخدم لربط العظام معًا حتى لا يتم فركها والسماح بحركة أكثر مرونة.

الأربطة مرنة تمامًا مثل الغضروف، لربط العظام معًا في مكانها مع السماح بمجموعة واسعة من الحركة.

عضلات الهيكل العظمى هي جزء من الجهاز العضلى المسئول عن العمل مع نظام الهيكل العظمي للسماح بالحركة، والعضلات الهيكلية متصلة بالعظام وتسمح له بالتحرك، تنقبض هذه العضلات أو تصبح أصغر حجماً لتدفع شيئًا ما وتسترخي لتعود إلى وضع الراحة الطبيعي.

الجهاز العضلى







ما هو الجاهز العضلى



يحتوي الجهاز العضلي على أكثر من 600 عضلة تعمل سويًا لتمكين أداء الجسم بالكامل والعضلات الهيكلية هي العضلات الوحيدة التي يمكن السيطرة عليها بوعي والتى تتصل بالعظام، وتقلص العضلات يؤدي إلى حركة تلك العظام، لذا فأن أي إجراء يقوم به الشخص بوعي ينطوي على استخدام العضلات الهيكلية، ومن الأمثلة على هذه الأنشطة الركض والمضغ والكتابة.

العضلات الملساء توجد داخل الأوعية الدموية والأعضاء مثل المعدة، وتُعرف أيضًا باسم العضلات الحشوية، وهى أضعف أنواع العضلات ولكن لها دور أساسي في تحريك الطعام على طول الجهاز الهضمي والحفاظ على الدورة الدموية عبرالأوعية الدموية.