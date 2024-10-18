لا تتناول البروتين مع هذه الفاكهة.. تسبب مشكلات معوية

كتبت مروة محمود الياس

تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين أمر في غاية الأهمية والضرورة خلال اليوم، لأنها توفر حصة ثابتة من الطاقة والنشاط والقوة والبناء العضلى، ومقاومة مشكلات الأعصاب والمخ ومقاومة ضعف المناعة والهزلان.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع كيورا الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن البروتين خاصة الحيوانى منه كاللحوم والدجاج والأسماك وغيرها يجب أن تعلم كيف تتناولها بشكل صحي يجعلك تصل لأقصى استفادة من تناولها.

تتميز أنواع البروتين النباتى والحيوانى أنها معقدة الهضم بعض الشيء، وهو ما يجعلها تشعرك بالشبع لأطول فترة ممكنة، وتدخل في أي نظام غذائي صحى يهدف لإنقاص الوزن.

وذكر التقرير أن تناول البروتين مع بعض أنواع الفاكهة في وجبة واحدة أو بشكل متقارب يؤثر وبشدة على عملية الهضم، يعرقل حينها التمثيل الغذائى المثالى.

لا يصح تناول البروتين بجانب الموز أو حتى في مواعيد متقاربة وذلك لأن هذا الخلط بين البروتين وتكوينه والموز وما يحتوي عليه من بوتاسيوم وعناصر وفيتامينات قد يؤدي إلى بطء عملية الهضم بشكل ملحوظ، وصعوبة امتصاص العناصر وبالتالي التأثير على العملية الهضمية بالإضطراب والإمساك.

تابع التقرير موضحا أن هذا الخلط بين اللحوم والدجاج والبيض مع الموز يؤدي أيضا إلى زيادة التخمر داخل الأمعاء، مما يؤدي إلى تكون الغازات والتقلصات المعوية وآلام البطن ومشكلات الهضم وعسر ايضا، لذا يفضل تناول الوجبة الغنية بالبروتين الحيوانى أو النباتى بشكل منفصل عن تناول الموز بفارق ما لا يقل عن الساعة، للاستفادة التامة من الطعام.