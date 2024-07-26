5 مشاكل صحية سببها الإفراط فى تناول البروتين

كتبت مروة هريدى

الإفراط في تناول أي شيء، حتى لو كان مفيدًا، قد يسبب ضررًا للجسم، فالبروتين أحد العناصر الغذائية الأساسية، حيث يساعد في إصلاح الجسم وإنتاج الإنزيمات والهرمونات والحفاظ على وظائف الجسم بشكل عام، ويعتبر مهمًا بشكل خاص لعشاق اللياقة البدنية الذين غالبًا ما نراهم يتناولون مشروبات البروتين والوجبات الخفيفة من ألواح البروتين، وفي حين يبدو أن البروتين مفيدًا للصحة، إلا أن المبالغة فى تناوله قد تسبب العديد من المشاكل الصحية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هي كمية البروتين التي يجب تناولها؟

وفقًا لأكاديميات العلوم والهندسة والطب في الهند، يوصى باستهلاك ما بين 10 إلى 35% من السعرات الحرارية اليومية من البروتين - أي حوالى 50 إلى 175 جرامًا.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 ونشرت في مجلة "Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle"، فإن تناول المزيد من البروتين عن الحد الموصى به لا يساعد حقًا في تحسين أدائك الرياضي، وأوضحت الدراسة أن القيام بذلك أدى فقط إلى اكتساب الحد الأدنى من العضلات لدى البالغين الأصحاء الذين شاركوا في تمارين المقاومة.

فيما يلى.. الآثار الجانبية لتناول كمية زائدة من البروتين:



- مشاكل الكلى:

إذا كنت تعاني من مرض في الكلى، فيجب أن تكون حذرًا عند إضافة البروتين إلى نظامك الغذائي، لأنه يمكن أن يسرع من تلف الكلى، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من البروتين إلى جعل هذا العضو الحيوي يعمل بجهد أكبر وإذا كانت وظائف الكلى لديك معرضة للخطر بالفعل، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل، حيث ذكرت دراسة نُشرت في مجلة "Nutrients" أن أولئك الذين يتناولون أنظمة غذائية تعتمد على النباتات وبروتينات الألبان قليلة الدسم يعانون من انخفاض خطر الإصابة بحصوات الكلى مقارنة بأولئك الذين يتناولون نظامًا غذائيًا غنيًا باللحوم والبروتين الحيواني ومنخفض الكالسيوم.

- ضعف العظام:

عند تناول الكثير من البروتين، قد تفقد الكالسيوم من خلال البول، وعلى مدى فترة من الزمن، يمكن أن يؤدي هذا إلى إضعاف عظامك وزيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام وأمراض العظام الأخرى.

- زيادة الوزن:

بدلاً من فقدان تلك السعرات الحرارية الزائدة، قد ينتهي بك الأمر إلى اكتساب المزيد من الوزن حال الإراط في تناول البروتين، حيث يتم تخزين الكثير من البروتين على شكل دهون في جسمك.

- التعب:

قد يتسبب النظام الغذائي الغني بالبروتين في إنتاج الجسم لمزيد من السيروتونين، وهو هرمون يلعب دورًا مهمًا في وظائف الجسم مثل الحالة المزاجية والنوم والهضم والغثيان، ووفقًا للأبحاث، يمكن أن يجعلك النظام الغذائي الغني بالبروتين تشعر بالتعب.

- الجفاف:

عدم إضافة الماء والألياف الكافية إلى نظامك الغذائي يمكن أن يسبب الجفاف، حيث تساعد الألياف في الهضم وتساعد في الحفاظ على الترطيب عن طريق امتصاص الماء في الجهاز الهضمي.