احمِ نفسك من الشيخوخة.. 6 أطعمة هتساعدك

كتبت مروة هريدى

غالبًا ما يكون الناس حريصين على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق ببشرتهم، وفي حين تعد العلاجات الموضعية من المكونات الأساسية لأي نظام مضاد للشيخوخة، فإن التغذية تلعب دورًا محوريًا فى الحفاظ على شباب البشرة، حيث إن ما تأكله ينعكس على بشرتك ويمكن أن يساعدك على التقدم فى السن أو الشيخوخة قبل الآوان، وإليك ستة أطعمة قوية مضادة للشيخوخة يمكن أن تساعد في تجديد شباب بشرتك.

التوت

التوت، مثل التوت الأزرق والفراولة والتوت الأحمر، كلها غنية بمضادات الأكسدة، وخاصة فيتامين سي والفلافونويد، حيث تعمل هذه المركبات على مكافحة الجذور الحرة، التي تساهم في شيخوخة الجلد عن طريق تكسير الكولاجين والإيلاستين، ويمكن أن يساعد تضمين مجموعة متنوعة من التوت في نظامك الغذائي إلى تعزيز إشراقة البشرة ودعم مرونة الجلد، لذلك حاول إضافتها إلى العصائر أو الزبادي أو السلطات للحصول على نكهة لذيذة ومغذية.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على دهون صحية وفيتامينات E وC واللوتين، التي تعمل على ترطيب البشرة وتغذيتها، وتساعد الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو في الحفاظ على مرونة البشرة، بينما يحمي فيتامين E من الإجهاد التأكسدي، استمتع بالأفوكادو في السلطات أو على أو امزجه في العصائر الكريمية للاستمتاع بفوائده المضادة للشيخوخة.

الخضراوات الورقية

مثل السبانخ والكرنب وغيرها من الخضراوات الورقية غنية بفيتامينات أ، سى، ك، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والمعادن، وتساعد هذه العناصر الغذائية على تعزيز خلايا الجلد وتحسين ملمسه، كما يعمل الكلوروفيل الموجود في الخضروات على إزالة السموم من الجلد، مما يمنحه مظهرًا أكثر وضوحًا، يمكنك إضافة الخضراوات الورقية إلى السلطات أو العصائر.

المكسرات والبذور

اللوز والجوز وبذور الكتان مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين هـ، وتساعد أحماض أوميجا 3 فى الحفاظ على حاجز الدهون فى الجلد، ومنع فقدان الرطوبة والحفاظ على نضارة الجلد وترطيبه، ويحمى فيتامين هـ من أضرار الأشعة فوق البنفسجية ويعزز شفاء الجلد، كما يمكن أن تكون حفنة من المكسرات أو البذور وجبة خفيفة رائعة، أو يمكنك إضافتها إلى دقيق الشوفان أو الزبادي أو السلطات.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهى ضرورية للحفاظ على صحة الجلد، وتساعد هذه الدهون الصحية على تقليل الالتهابات والحفاظ على ترطيب الجلد، ما يعزز مظهره المرن، بالإضافة إلى ذلك، تحتوى الأسماك الدهنية على أستازانتين، وهو مضاد للأكسدة قوي ثبت أنه يحسن مرونة الجلد وترطيبه، استهدف تناول حصتين على الأقل من الأسماك الدهنية أسبوعيًا لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفوائد.

الشاى الأخضر

الشاى الأخضر يحتوى على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكين، والتى ثبت أنها تحمى البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتحسن مظهرها العام، ويمكن أن يعزز شرب الشاى الأخضر ترطيب البشرة ومرونتها وملمسها، وللحصول على لمسة منعشة، جربى الشاى الأخضر المثلج مع القليل من الليمون.

فى حين أن العلاجات الموضعية والإجراءات التجميلية يمكن أن تعزز مظهر بشرتك، فإن الرحلة إلى بشرة شابة تبدأ بما تضعينه على طبقك، إن تضمين هذه الأطعمة الستة المضادة للشيخوخة فى نظامك الغذائى يمكن أن يوفر لبشرتك العناصر الغذائية التى تحتاجها لتبدو نابضة بالحياة ومنتعشة، لكن تذكرى أن الشيخوخة عملية طبيعية، وأن تبنيها بعادات صحية يمكن أن يؤدى إلى زيادة ثقتك بنفسك وإشراقك.