علاج شيخوخة الجلد.. استخدمى التقشير وحمض الهيالورونيك لتجديد شباب البشرة

كتبت مروة هريدى

شيخوخة الجلد ناتجة عن تغييرات تدريجية لعوامل داخلية وخارجية، حيث يساهم التعرض للأشعة فوق البنفسجية وتعبيرات الوجه المتكررة والضغط والعمليات البيولوجية فى شيخوخة الجلد، وتبدأ التغييرات تظهر على البشرة بعد سن الثلاثين بصرف النظر عن ظهور تجاعيد من عدمه، حيث تلاحظ ترهل الجلد وبهتانه وفقدان إشراقه وكلها علامات شائعة تشير إلى شيخوخة الجلد، ومع تقدم العمر تتلاشى قدرة الجلد على التجدد وإصلاح نفسه ما يترتب عليه ظهور علامات مثل الندوب والمسام الكبيرة وفرط التصبغ، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

فيما يلى.. بعض العلاجات الحديثة لمكافحة شيخوخة الجلد:

1- تقشير الجلد الكربونى

المعروف باسم التقشير الكربونى هو علاج لتجديد سطح الجلد وغير جراحى عن طريق الليزر ويعالج بشكل فعال مجموعة متنوعة من عيوب البشرة، حيث يعمل على تقشير الجلد وتفتيح المسام ويقلل من إنتاج الزيوت وينعم ملمس البشرة الخشنة وغير المتساوية.

2- تقشير الوجه باستخدام جهاز (Hydradermabrasion )

مناسب للأشخاص الذين يعانون من بشرة باهتة ومتشققة خاصة مع تقدم العمر، حيث تتباطأ قدرة البشرة على تجديد خلاياها ما ينتج عنها ظهور البقع والبهتان وتراكم الخلايا الميتة على الطبقة العليا من الجلد، ويعتبر تقشير الوجه باستخدام جهاز (Hydradermabrasion) هو علاج غير جراحى للوجه يعتمد على الماء والمصل يعمل على تقشير البشرة وتنظيفها وترطيبها لتصبح أكثر شبابًا ونضارة، كما أنه ينظف مسام الجلد المسدودة ويقلل من حجمها ويُقلل من ظهور التجاعيد.

3- حمض الهيالورونيك

يخترق حمض الهيالورونيك الطبقة العليا من البشرة ويزودها بالرطوبة التى تحتاجها، حيث يعالج الأسباب الأساسية للشيخوخة عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين الذى يعمل على تماسك الجلد، وكذلك الإيلاستين الذى يمنح المرونة للجلد.

4- تجديد شباب الجلد بالليزر

تستخدم طاقة الليزر لتجديد شباب الجلد، حيث يعمل على تحفيز نمو الكولاجين والإيلاستين اللذان يساهمان في تماسك الجلد ومنحه المرونة اللازمة.