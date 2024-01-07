حصاد الوزارات.. وزارة التعليم: 13 يناير بدء امتحانات الطلبة المصريين بالخارج

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة التعليم: 13 يناير بدء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2024