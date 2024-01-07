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الأحد، 07 يناير 2024 05:07 م
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حصاد الوزارات.. وزارة التعليم: 13 يناير بدء امتحانات الطلبة المصريين بالخارج

الأحد، 07 يناير 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة التعليم: 13 يناير بدء امتحانات الطلبة المصريين بالخارج وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة التعليم: 13 يناير بدء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2024

وزيرة التضامن لـ أ ش أ: ندرس إضافة تنظيم العمرة لنشاط مؤسسة تيسير الحج
 
وزارة التعليم العالى تغلق 3 كيانات وهمية بالفيوم
 
الصحة تدعو المواطنين للحصول على الأمصال واللقاحات لمواجهة الأمراض المعدية
 
وزارة الصحة: حوكمة استخدام المضادات الحيوية فى 29 مستشفى كمرحلة أولى
 
 

 

 

 







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