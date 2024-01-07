حصاد الوزارات.. وزارة التعليم: 13 يناير بدء امتحانات الطلبة المصريين بالخارج

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة التعليم: 13 يناير بدء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2024
وزيرة التضامن لـ أ ش أ: ندرس إضافة تنظيم العمرة لنشاط مؤسسة تيسير الحج
وزارة التعليم العالى تغلق 3 كيانات وهمية بالفيوم
الصحة تدعو المواطنين للحصول على الأمصال واللقاحات لمواجهة الأمراض المعدية
وزارة الصحة: حوكمة استخدام المضادات الحيوية فى 29 مستشفى كمرحلة أولى
التضامن تعلن عن مسابقة لطلاب كليات الإعلام لإعداد فيلم وثائقي حول "وحدات التضامن"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة