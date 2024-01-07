الصحة توجه بسرعة تشغيل مستشفى السويس العام بكامل طاقته لتقدم الخدمة للمواطنين

كتب ــ وليد عبد السلام

وجه عدد من مسؤولى وزارة الصحة والسكان ، بسرعة تشغيل مستشفى السويس العام بكامل طاقته، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بالتوازي مع مجمع السويس الطبي.

جاء ذلك خلال تفقدهم مستشفى السويس العام، ضمن زيارته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة السويس، لمتابعة سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على أي تحديات أو مشكلات، والعمل على حلها.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المسؤلين تفقدوا أعمال التطوير الجارية بمبنى الاستقبال والطواىء، موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة أعمال تطوير المبنى خلال الشهر الجاري.

وأكد «عبدالغفار» أنهم وجهوا باستمرار العيادات الخارجية في تقديم الخدمات الطبية للمترددين عليها في مختلف التخصصات، كما تابعوا مدى انتظام الفرق الطبية، سواء المنتدبين من المستشفى العام للعمل في المجمع الطبي أو الجهات الأخرى بالمحافظة أو المتواجدين كقوى أساسية للعمل بالمستشفى.

وتابع «عبدالغفار»، أنه تم التشديد على التنسيق الدائم والكامل بين مجمع السويس الطبي، ومستشفى السويس العام، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، واستمرار العمل بالمستشفى الذي يستعد لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل، مستقبلاً.