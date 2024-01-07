وزارة الصحة: حوكمة استخدام المضادات الحيوية فى 29 مستشفى كمرحلة أولى

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تطبيق برامج ترصد مقاومة مضادات الميكروبات وحوكمة استخدام مضادات الميكروبات فى 29 مستشفى كمرحلة أولى وسيتم تعميم البرنامج على مستوى مستشفيات الجمهورية تباعا.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من المعتقدات الخاطئة حول المضادات الحيوية والتى تضمنت:-

-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.

-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

-استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.

-استخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.