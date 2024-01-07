وزارة التموين: نستهدف إنتاج 100 ألف طن سكر بمصنع أرمنت

كتب مدحت وهبة

بدأ مصنع أرمنت التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية بوزارة التموين استقبال محصول القصب من المزارعين في محافظة الأقصر، حيث يستهدف استلام نحو 950 الف طن قصب لإنتاج ما يقرب من 100 ألف طن سكر أبيض خلال موسم الحصاد الجاري.

وقال اللواء عصام البديوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية بوزارة التموين والتجارة الداخلية, أن مصانع الشركة الـ 8 لديها القدرة على استقبال نحو 12 مليون طن قصب حال توريد تلك الكميات من المزارعين, ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالكامل وأنه يتم توفير 95 الف طن سكر شهريا للبطاقات التموينية تتضمن 65 الف طن بسعر 12.6 جنيه بجانب 30 الف طن كحصة إضافية بسعر 27 جنيهاً للكيلو السكر الحر .

من جانبه قال صلاح عمر العضو المنتدب الفني للسكر والتكرير بالشركة أنه سيتم الانتهاء من عمليات إحلال وتجديد جميع المراجل البخارية في مصانع الشركة خلال 5 سنوات, بهدف ترشيد الطاقة وتوليد القدرات المطلوبة للعمليات الصناعية فضلاً عن توافقها مع المعايير البيئية الدولية كما أنه تم رصد نحو 300 مليون جنيه تمويل ذاتي لتطوير المراجل البخارية بمصانع الشركة المرشحة للزيادة جراء ارتفاع اسعار قطع الغيار, لافتاً الي ان عمليات التطوير تتم وفق خطة زمنية موضوعة لكل مصنع علي حدي.

من جهته قال إسماعيل فؤاد رئيس قطاعات مصانع أرمنت بالأقصر, أنه تم التعاقد علي 34 الف فدان قصب تم زراعتهم عبر 23 الف مزارع , وان محافظة الأقصر تعد أكثر المحافظات حفاظاً على مستويات التوريد من العام الماضي, نظراً لعدم وجود عصارات ومصانع العسل الاسود مقارنة بباقي المصانع في المحافظات الأخرى مثل قنا والمنيا كما ان هناك تطوير في المشاريع البيئية بالمصنع, حيث تم إنشاء برج تبريد بطاقة 4 آلاف متر مكعب مياه ساخنة بتكلفة 50 مليون جنيه , فضلاً عن وجود خطة لاستخدام الغاز الطبيعي لتشغيل المراجل البخارية بدلا من المصاص والمازوت أسوة بمصانع الشركة في إدفو و قوص ودشنا وأبو قرقاص لافتا الى امتلاك المصنع لـ 8 مراجل بخارية بطاقة إنتاجية تتراوح بين 30 إلى 80 طن بخار / ساعة للمرجل الواحد.