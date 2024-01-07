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الصحة تدعو المواطنين للحصول على الأمصال واللقاحات لمواجهة الأمراض المعدية

الأحد، 07 يناير 2024 09:39 ص
الصحة تدعو المواطنين للحصول على الأمصال واللقاحات لمواجهة الأمراض المعدية وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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دعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين إلى تلقى اللقاحات والأمصال الخاصة بمواجهة الأمراض المعدية مثل الأنفلونزا وكورونا والالتهاب الرئوى وغيرها من الأمراض.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: كن حريصًا وتلقى اللقاحات والأمصال التي تقوي مناعتك ضد الأمراض، واستكملت: لقاح الأنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح والعديد من الصيدليات.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن أفضل وسيلة لمواجهة الأمراض المعدية تتمثل فى اللقاحات والأمصال كونها تحمى من العدوى أو تقلل من مضاعفاتها عند الإصابة.
 
وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن جميع اللقاحات تتوفر فى فاكسيرا بأسعار بسيطة ودون مغالاة ومضمونة للغاية كونها تخضع للحفظ بطرق آمنه كما أنها معتمدة من منظمة الصحة العالمية.
 
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الكشف والفحص الطبى بالعيادات الخارجية بفاكسيرا قبل تناول أيا من اللقاحات والأمصال.
 
 
 






الصحة

اللقاحات

الامصال

كورونا

الانفلونزا

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