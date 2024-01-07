وقالت الوزيرة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - إن الوزارة تدرس الاستفادة من إمكانيات بنك ناصر الاجتماعي الذي يمتلك نظاما بنكيا متميزا وشركة سياحة، بالإضافة إلى الخبرات المتراكمة لدى كوادر المؤسسة والتي تسهم في تنظيم موسم حج متميز كل عام.

وشددت الوزارة على أن اقتراح إضافة نشاط العمرة ما زال في طور الدراسة التي تشمل محورا اجتماعيا، وآخر اقتصاديا وهو الذي ستفرد له الدراسة جانبا كبيراً، لدراسة مدى تأثير هذا النشاط على العملة الصعبة بالبلاد..مؤكدة أن تنفيذه مرهون بعدم تأثيره على العملة الصعبة بالبلاد.

وفي رد الوزيرة على مدى الاستعداد لمشاركة جهات أخرى مع المؤسسة في تنفيذ العمرة، رحبت القباج بالعمل مع أي شريك طالما أنه في صالح المؤسسة والمواطن، أو في حال كون الشريك مسئولا عن توفير العملة الصعبة من خارج البلاد.



