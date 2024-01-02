فوائد الكركم لصحتك.. يخفف آلام هشاشة العظام ويقلل الالتهابات

كتبت فاطمة خليل

الكركم هو واحد من الأعشاب الأكثر شهرة في العالم، وقد تم استخدامه كغذاء للطهي ولعلاج الأمراض لمئات السنين، والكركم غنى بالكركمين الذى يعطي الكركم لونه الأصفر، وهو أيضًا ما يزود الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، فى هذا التقرير نتعرف على أشهر فوائد الكركم لصحتك، بحسب موقع balance one.

فوائد صحية للكركم 1. خصائص الكركم المضادة للأكسدة يمكن أن يزيد الكركم من مستويات مضادات الأكسدة في الجسم، كما يتضح من دراسات بحثية متعددة حول مكملات الكركم المركزة. الكركمين له تأثير مخفف قوي على الإجهاد التأكسدي في الجسم.

2. قد يقتل الالتهابات الفطرية والميكروبية قد يكون الكركم علاجًا مفيدًا ولأن الالتهاب هو أحد السمات المميزة للأمراض المزمنة، فإن هذا الاكتشاف له آثار مهمة على العديد من الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مؤلمة أو التهابية. ويشير أيضًا إلى أن الكركم قد يكون وسيلة وقائية فعالة لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بأمراض معينة.قد يكون الكركم علاجًا مفيدًا للعدوى الفطرية مثل المبيضات.

وجدت دراسة أجريت في البرازيل أن الكركمين كان قادرًا على تثبيط نمو المبيضات البيضاء تمامًا، بالإضافة إلى عدد من السلالات الفطرية الأخرى.

3. يخفف الألم الناتج عن الحالات الالتهابية خصائص الكركم المضادة للالتهابات قد تساعد في تخفيف آلام هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

يصنع جسمك بروتينات التهابية تسمى السيتوكينات والتي يتم التحكم فيها إلى حد كبير بواسطة جزيء يسمى NF-κB. يشبه هذا الجزيء مفتاح "التشغيل والإيقاف" للسيتوكينات.

تظهر الأبحاث الجديدة أن الكركم يمكن أن يكون له تأثير مماثل للأدوية فهو يثبط NF-κB، وهو ما يعني في الأساس أنه "يوقف" مجموعة من الجزيئات الالتهابية.

تظهر أبحاث مماثلة أن الكركمين قد يستهدف أيضًا خلايا التهابية معينة ويمنع بعض أنواع الإنزيمات التي تسبب الالتهاب. 4. يخفف من أعراض متلازمة التمثيل الغذائي متلازمة التمثيل الغذائي هي مصطلح شامل لمجموعة متنوعة من المشكلات المتعلقة بالوزن بما في ذلك مقاومة الأنسولين، وارتفاع السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول "الضار"، وارتفاع الدهون الثلاثية، والسمنة.

أثبتت الدراسات أن الكركمين يساعد في علاج المشكلات المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي، بما في ذلك حساسية الأنسولين وتراكم الدهون وارتفاع ضغط الدم والالتهابات والإجهاد التأكسدي.