إزاى تعالجى عدوى الفطريات حول فم طفلك فى 5 خطوات

كتبت مروة محمود الياس

عدوى فطريات الفم عند الأطفال من أكثر المشكلات شيوعا التي يعانى منها الصغار، وفى هذا الصدد حدثنا الدكتور العيسوى العاصى أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة طب الأزهر، موضحا أن الكثير من الأسباب وراء إصابة الطفل بالفطريات، فهى عدوى قد تظهر تنتقل من الببرونة أو الكوب الخاص للطفل أو "التيتينا" أو كما يطلق عليها اللهاية، فضلا عن أسباب تتعلق بكثرة استهلاك الطفل الصغير لأدوية بعينها تحد من مناعته مثل المضادات الحيوية.

وتابع الدكتور العيسوى حديثه موضحا أن الفطريات تظهر على شكل نقاط أو بقع بيضاء على اللسان وقد تنتشر لتظهر على أجزاء داخلية في فم الطفل أيضا، كاللثة وغيرها، وهى من المشكلات التي يسهل السيطرة عليها وفقا لبعض النصائح الهامة التي إذا اتبعتها الأم مع الطفل يمكن من خلال الوقاية من هذه الفطريات، ويوصف لعلاج هذه الحالة الجل الخاص لمقاومة الفطريات، وفقا لطبيعة الحالة بعد العرض على الطبيب المختص.

ومن أبرز هذه النصائح :

