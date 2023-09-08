حصاد الوزارات.. وزير الصحة يلتقى نظيرته بدولة الرأس الأخضر لبحث سبل التعاون

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الصحة يلتقى نظيرته بدولة الرأس الأخضر لمناقشة سبل التعاون المشترك

وزير التنمية المحلية: وفد صيني من المستثمرين قريبا فى القاهرة لدعم الاستثمار