اليوم السابع
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الجمعة، 08 سبتمبر 2023 06:00 م
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حصاد الوزارات.. وزير الصحة يلتقى نظيرته بدولة الرأس الأخضر لبحث سبل التعاون

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير الصحة يلتقى نظيرته بدولة الرأس الأخضر لبحث سبل التعاون الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الصحة يلتقى نظيرته بدولة الرأس الأخضر لمناقشة سبل التعاون المشترك

وزير التنمية المحلية: وفد صيني من المستثمرين قريبا فى القاهرة لدعم الاستثمار

رئيس هيئة الدواء: جهود تطوير صناعة الدواء ساهمت فى الحماية من الأمراض

وزير الأوقاف: مصر عُرِفَت بأنها بلد الألف مئذنة واليوم بلد المائة وخمسين ألف مسجد

وزير الزراعة يهنئ الفلاح فى عيده الـ71

وزير الصحة يلتقى مساعد عميد كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية لبحث التعاون

 


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