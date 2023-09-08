حصاد الوزارات.. وزير الصحة يلتقى نظيرته بدولة الرأس الأخضر لبحث سبل التعاون

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير الصحة يلتقى نظيرته بدولة الرأس الأخضر لمناقشة سبل التعاون المشترك
وزير التنمية المحلية: وفد صيني من المستثمرين قريبا فى القاهرة لدعم الاستثمار
رئيس هيئة الدواء: جهود تطوير صناعة الدواء ساهمت فى الحماية من الأمراض
وزير الأوقاف: مصر عُرِفَت بأنها بلد الألف مئذنة واليوم بلد المائة وخمسين ألف مسجد
وزير الزراعة يهنئ الفلاح فى عيده الـ71
وزير الصحة يلتقى مساعد عميد كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية لبحث التعاون
قطاع المعاهد الأزهرية يعلن انعقاد امتحانات أبناء العائدين من الخارج غدا السبت
وزير الرى يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر تعزيز التعاون فى قطاع المياه
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