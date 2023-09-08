اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 سبتمبر 2023 11:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

جامعة حلوان تستقبل وفود جامعات مصر للمشاركة فى أسبوع شباب الجامعات

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 10:56 ص
جامعة حلوان تستقبل وفود جامعات مصر للمشاركة فى أسبوع شباب الجامعات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستقبل جامعة حلوان 8 سبتمبر 2023 وفود الجامعات المصرية في أسبوع شباب الجامعات الذي يعقد خلال الفترة من 8 : 14 سبتمبر 2023 تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ويتم خلال فعاليات اليوم استكمال بناء البوابة والنادي الخلوي واستقبال اعمال الجامعات بالمعرض العلمي، كما تبدأ الجولة الأولى من دوري المجموعات، الافتتاح الكشفي وتعقد حفلات لأغاني الراب والعزف الفردي، بالإضافة إلى عقد ندوة عن المتطوع المتميز، وأخرى عن تعريف ريادة الأعمال، وتنطلق مسابقة الكرنفال ويتم عقد عرض مسرحي غير المتخصص كلية الآداب، وتعقد مسابقة قرعة تنس الطاولة.

وتعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وفيما يلى البرنامج الزمني لفعاليات الجمعة 8 سبتمبر 2023  

البرنامج الزمنى
البرنامج الزمنى

 


جامعة حلوان

اسبوع شباب الجامعات

اخبار مصر

اخبار مصرية

ايمن عاشور

التعليم العالى



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة حلوان يتابع جاهزية "مجمع الفنون والثقافة" لاستقبال أسبوع شباب الجامعات

الخميس، 07 سبتمبر 2023 03:10 م

اليوم.. جامعة حلوان تستقبل وفود الجوالة من 25 جامعة للمشاركة بأسبوع شباب الجامعات

الخميس، 07 سبتمبر 2023 11:24 ص

تنسيق الدور الثانى.. جامعة حلوان الأهلية تعيد فتح باب التقدم الإلكترونى

الخميس، 07 سبتمبر 2023 09:20 ص

لجنة الإقامة والإعاشة بجامعة حلوان تجتمع لوضع اللمسات النهائية لأسبوع شباب الجامعات

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:56 م

تعليمات جامعة حلوان الأهلية لطلاب (ستيم - STEM) ومدارس النيل الدولية

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 09:05 ص

رئيس جامعة حلوان يكرم الزميل محمد صبحى لجهوده فى تغطية أنشطة وفعاليات الجامعة

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 01:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة