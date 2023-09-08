جامعة حلوان تستقبل وفود جامعات مصر للمشاركة فى أسبوع شباب الجامعات

كتب محمد صبحى

تستقبل جامعة حلوان 8 سبتمبر 2023 وفود الجامعات المصرية في أسبوع شباب الجامعات الذي يعقد خلال الفترة من 8 : 14 سبتمبر 2023 تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ويتم خلال فعاليات اليوم استكمال بناء البوابة والنادي الخلوي واستقبال اعمال الجامعات بالمعرض العلمي، كما تبدأ الجولة الأولى من دوري المجموعات، الافتتاح الكشفي وتعقد حفلات لأغاني الراب والعزف الفردي، بالإضافة إلى عقد ندوة عن المتطوع المتميز، وأخرى عن تعريف ريادة الأعمال، وتنطلق مسابقة الكرنفال ويتم عقد عرض مسرحي غير المتخصص كلية الآداب، وتعقد مسابقة قرعة تنس الطاولة.

وتعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وفيما يلى البرنامج الزمني لفعاليات الجمعة 8 سبتمبر 2023