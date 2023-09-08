اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 سبتمبر 2023 01:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

التضامن: تطوير 550 حضانة ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 11:29 ص
التضامن: تطوير 550 حضانة ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعىُ  توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن ببورسعيد، وعدد من الجمعيات الأهلية ، بمقر ديوان عام المحافظة، للبدء في تطوير 36 قاعة حضانة بالمحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الثالثة لبرنامج تنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعىُ و بحضور فراج حافظ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد. 

وأكدت منى الشبراوى رئيس الإدارة المركزية للأسرة والطفل بوزارة التضامن الاجتماعى أن توقيع البروتوكول يأتي فى إطار تنفيذ المرحلة الثالثة للبرنامج التي تستهدف تطوير 550 قاعة طفولة مبكرة  علي مستوي 26 محافظة بالجمهورية، ويستهدف البروتوكول رفع كفاءة الحضانات وتوفيق أوضاعها ودعم مهارات مقدمي الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى عمر 4 سنوات، وذلك بمشاركة عدد 7 جمعيات أهلية.

و أكد محسن ناجي مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي عام 2018 بتمويل 250 مليون جنيه، وذلك لاستهداف توفير خدمات تربوية وتعليمية وصحية للأطفال في الفئة العمرية من صفر إلى 4 سنوات بجودة عالية، فى إطار استراتيجية عمل الوزارة نحو تطوير مرحلة الطفولة المبكرة ، وتأكيدًا على أهمية السنوات الأولي من حياة الطفل في تكوين وتشكيل شخصية الإنسان، وتكوينه العقلي والنفسي، حيث تم إعداد دليل التقويم الذاتي ودليل المراجعة الداخلية لدور الحضانة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

كما تم اعتماد الحقيبة التربوية لبناء قدرات ميسرات دور الحضانات ووضع منهج  يشمل إطار معارف ومهارات وإعداد مواد تعليمية للأطفال ايضا صياغة  المنهج كذلك توفير الحقيبة  التدريبية للميسرات والمواد التعليمية بما يتوافق مع الإطار الفلسفي لتطوير المناهج التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في السنوات السابقة ليكون ذلك على نفس وتيرة المناهج المصرية الجديدة ومتوافق مع فلسفتها.

ويشمل تطوير الحضانات توفيق الأوضاع واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، فضلا عن التطوير الهندسي والإنشائي للحضانات من أعمال دهانات وأرضيات وصيانة دورات المياه والكهرباء، وكذلك توفير الأثاث المناسب والألعاب الترفيهية والأدوات التعليمية للأطفال مما يساعد في رفع نسب الالتحاق بالحضانات.

 


التضامن

برنامج تنمية الطفولة المبكرة

تنمية الطفولة المبكرة

تطوير حضانات الاطفال



الموضوعات المتعلقة

وما زال نهر العطاء يجرى على أرض سوهاج.. التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى يعلنان إجراء 7135 عملية عيون وتسليم 4020 نظارة لغير القادرين.. و2135 عملية جراحية وعملية قسطرة علاجية.. وتسليم 6838 مشروعا تنمويا

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 06:00 ص

وزيرة التضامن الاجتماعى تتفقد قافلة الهلال الأحمر الطبية فى الشيخ زويد بسيناء

الخميس، 31 أغسطس 2023 02:56 م

محافظ شمال سيناء يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي لتفقد أعمال التمكين الاقتصادى

الخميس، 31 أغسطس 2023 11:40 ص

3000 وصلة مياه وصرف صحى نفذتها شركة مياه أسيوط بالتعاون مع جمعيات التضامن الاجتماعى.. الأسر المستفيدة: الدولة وفرت لنا الخدمات الأساسية.. والمحافظ: جار تنفيذ 149 مشروع صرف بـ10 مليارات جنيه.. صور

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:00 ص

وزيرة التضامن الاجتماعى تلتقى ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر

الأحد، 20 أغسطس 2023 01:57 م

"الطالب المنتج" مبادرة بجامعة الوادى الجديد.. تنفذ ورشا تدريبية بالتعاون مع التضامن الاجتماعى تحت شعار كل يوم حرفة جديدة.. تخلق طالبا مبدعا وتدعم الأفكار المبتكرة.. رئيس الجامعة: ندعم تنمية المجتمعات.. صور

الإثنين، 14 أغسطس 2023 01:00 م

وزير الأوقاف لـ"أ ش أ": نصف مليون شنطة سلع غذائية من الأوقاف والتضامن الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية

الخميس، 10 أغسطس 2023 01:19 م

وزيرة التضامن الاجتماعى تترأس لقاء تشاوريًا مع الأسر الكافلة.. صور

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 06:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة