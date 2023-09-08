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ضبط 6 أطنان و966 كيلو لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر بالجيزة

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 10:54 ص
ضبط 6 أطنان و966 كيلو لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر بالجيزة ضبط لحوم فاسدة
كتبت - مرام محمد

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شنت أجهزة التفتيش على اللحوم والمنتجات الحيوانية بمديرية الطب البيطري بالجيزة بالتعاون مع أجهزة المحليات ومباحث التموين، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 2/9/2023 وحتى الخميس الموافق 7/9/2023، حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق بعدد من المراكز والأحياء للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين.

جاء ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 6966 كيلو مضبوطات (6 أطنان و966 كيلو جرام)، منها 361 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و6605 كيلو لحوم مستوردة ومصنعات لحوم ومقطعات دواجن وهياكل دواجن ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وجلود حيوانية، تحرر بها 7 محاضر للمخالفين جميعها عرض على النيابة.

وجاءت بيانات المضبوطات على النحو التالي:

-ضبط 41 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بحي الدقي.

-ضبط 600 كيلو هياكل دواجن ومفروم دواجن ولحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي بولاق الدكرور.

-ضبط 5000 كيلو هياكل دواجن ومفروم دواجن   ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي إمبابة.

-ضبط 500 كيلو جلود حيوانية بمخزن غير مرخص بحي الطالبية.

-ضبط 450 كيلو مستوردة ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز منشأة القناطر.                                                                                                                                    

 

-ضبط 375 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة الشيخ زايد.

اللحوم المضبوطة
اللحوم المضبوطة

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

ضبط اللحوم
ضبط اللحوم

 

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

 


الطب البيطري بالجيزة

بيطري الجيزة

ضبط لحوم فاسدة

محافظة الجيزة



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