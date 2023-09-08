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بدء تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة دور ثان إلكترونيًا بموقع التنسيق غدا

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 11:09 ص
بدء تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة دور ثان إلكترونيًا بموقع التنسيق غدا طلاب الثانوية العامة
كتب محمد صبحى

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حدد الجدول الزمنى الذى أعلنه مكتب التنسيق فتح باب تسجيل الرغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى، غدا السبت، عبر موقع التنسيق الإلكترونى لتدوين الرغبات للالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد.

ويستمر اتاحة تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لمدة ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من غدًا السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 11/9/2023.

يأتي ذلك في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لهذا العام 2023.

وأوضح مكتب التنسيق أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة .

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقاً للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

 


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