اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 سبتمبر 2023 01:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

وزير الرى يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر تعزيز التعاون فى قطاع المياه

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 11:38 ص
وزير الرى يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر تعزيز التعاون فى قطاع المياه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً افتراضياً مع كريستيان برجر سفير الإتحاد الأوروبى فى مصر، وفلوريكا فينك هوجر مدير إدارة البيئة بالاتحاد الأوروبى، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى قطاع المياه .

واستعرض سويلم مجالات التعاون المتعددة بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجال الموارد المائية والرى ، مع النظر فى إدراج عدد من موضوعات التعاون الجديدة مثل التوسع في التحول للرى الحديث بمراكز مبادرة "حياه كريمة" ، والتوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه لمواجهة تفتت الملكية الزراعية فضلا عن تأهيل المنشآت المائية .

وأشار سويلم الى الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لقضايا المياه والمناخ واللذان يعدان من أهم أولويات الدولة المصرية ، مؤكداً على حرص الوزارة على التعاون مع الإتحاد الأوروبى في كافة القضايا التي تخص المياه والبيئة والمناخ ، مؤكداً على ضرورة النظر للمستقبل فيما يخص قضايا المياه والبيئة والمناخ بالتزامن مع الإستمرار في إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين عملية إدارة المياه وتحسين البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من مسبباتها .

كما أشار إلى حرص الوزارة على مراعاة معايير الإستدامة في كافة مشروعاتها والتوسع فى المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة مثل مشروعات حماية الشواطئ بإستخدام مواد صديقة للبيئة من المناطق المحيطة بهذه المشروعات ، والإستفادة من نواتج التطهيرات بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية وإستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع ، وتحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه ، والعمل على تحسين عملية إدارة المياه في مصر من خلال التحول من توزيع المياه بالمناسيب الى التصرفات ، بالإضافة للتطوير المؤسسى وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة .

وتوجه سويلم بالشكر للاتحاد الأوروبي باعتباره شريكاً استراتيجياً منذ إنشاء أسبوع القاهرة للمياه ، معربا عن أمله فى استمرار هذه الشراكة خاصة مع المساهمات البارزة للأسبوع على أجندة المياه العالمية خاصة خلال العامين الماضيين ، حيث عقد الأسبوع الخامس كحدث تحضيري لمؤتمرالمناخ  COP27 ، كما أدرجت مصر إسبوعى القاهرة الرابع والخامس في إطار العمل التحضيري العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذى عقد فى نيويورك فى شهر مارس الماضى ، حيث أسهمت توصيات ونتائج أسبوع القاهرة الخامس للمياه كمدخلات إلى مؤتمر الأمم المتحدة ، كما يُعقد الأسبوع السادس كحدث تحضيرى لمؤتمر المناخ COP28  وللمنتدى العالمى للمياه المزمع عقده فى بالى بإندونيسيا عام 2024 .

كما أشار إلى مجهودات مصر الناجحة خلال مؤتمر المناخ COP27 ، حيث نجحت مصر فى إدراج المياه في قلب العمل المناخى العالمى، وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ التي يتم فيها ذكر المياه خلال قرارات المؤتمر لخمس مرات ، كما نجحت الوزارة خلال مؤتمر المناخ فى عقد جناح للمياه ويوم للمياه ، وإطلاق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه AWARe ، علاوة على ذلك توصلت الدول إلى قرار تاريخي بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار ، خاصة للدول الأكثر عرضة لأزمة المناخ .

ونتيجة لمبادرة AWARe فقد بدأت أنشطة بناء القدرات تحت مظلة المبادرة من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه لضمان تحقيق أقصى إستفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية .

كما استعرض سويلم  آخر المستجدات فيما يتعلق بمبادرة AWARe حيث تم الاتفاق مع هيئة الأرصاد العالمية على استضافة السكرتارية التنفيذية الخاصة بالمبادرة ، وكذلك الإعداد لانعقاد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمبادرة خلال أسبوع القاهرة السادس للمياه .


اسبوع القاهرة للمياه

الاتحاد الاوروبى

المياه

الرى



الموضوعات المتعلقة

الرى: 50 منظمة إقليمية ودولية تنظم جلسات وورش عمل ضمن أسبوع القاهرة للمياه

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 09:37 ص

الرى: انطلاق أسبوع القاهرة للمياه من 29 أكتوبر لـ2 نوفمبر

الخميس، 24 أغسطس 2023 04:46 م

انطلاق النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه 29 أكتوبر المقبل

السبت، 05 أغسطس 2023 01:39 م

«أسبوع القاهرة للمياه» 5 أعوام متواصلة من التميز.. انطلق منذ 2018 ليصبح بعدها منصة دولية للحوار.. يضم اجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية.. ويشارك فيه متحدثون دوليون بارزون

الإثنين، 31 يوليو 2023 04:00 ص

الرى تبحث مع اليونسكو أنشطتها فى أسبوع القاهرة للمياه

السبت، 29 يوليو 2023 01:28 م

الرى تبحث مع العربية للتصنيع إجراءات مشاركتها فى أسبوع القاهرة للمياه

الخميس، 27 يوليو 2023 12:24 م

"الرى" تبحث مع الاتحاد الأوروبى إجراءات المشاركة بفعاليات أسبوع القاهرة للمياه

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 04:20 م

‫وزير الرى: دعوة اليابان لدعم مبادرة AWARe والمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه

الأحد، 11 يونيو 2023 09:26 ص

‫الرى: رفع نتائج وتوصيات أسبوع القاهرة للمياه للعرض فى COP28

الأحد، 28 مايو 2023 09:25 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة