اليوم السابع
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الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 06:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. الصحة تكشف عدد السعرات الحرارية لحلوى المولد النبوى

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تكشف عدد السعرات الحرارية لحلوى المولد النبوى وزارة الصحة والسكان - ارشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة تكشف السعرات الحرارية لحلوى المولد النبوى.. اعرف تفاصيل

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