حصاد الوزارات.. الصحة تكشف عدد السعرات الحرارية لحلوى المولد النبوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة تكشف السعرات الحرارية لحلوى المولد النبوى.. اعرف تفاصيل

وزارة العمل: تسليم عقود عمل لذوى همم بأسوان والغربية

التضامن توجه بتيسير إجراءات صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة