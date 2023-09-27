حصاد الوزارات.. الصحة تكشف عدد السعرات الحرارية لحلوى المولد النبوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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