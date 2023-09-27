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المترو يستقبل طلبات اشتراكات الطلبة يوميا للسابعة مساء.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 12:34 م
المترو يستقبل طلبات اشتراكات الطلبة يوميا للسابعة مساء.. اعرف التفاصيل مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن مترو الأنفاق فتح باب تلقى طلبات طلبة الكليات والمعاهد والمدارس لعمل اشتراكات يصل نسبة التخفيض بها ل 98%، وذلك للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية طوال فترة الدراسة. 
 
واتاحت شركات ادارة المترو استقبال طلبات الطلبة، يوميا حتى السابعة مساءا بمكاتب الاشتراكات الموجودة بالمحطات، لاستعاب كثافة الاشتراكات.
 
ويقدم "اليوم السابع" خطوات استخراج اشتراكات الطلاب بالمترو بخطوطه الثلاثة والأوراق المطلوبة ونسب التخفيض الممنوحة عليها وقيمتها فى النقاط التالية..
 
1ـ التوجه لأقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة ثم شراء استمارة طلبة وقيمتها 5 جنيهات لكافة الطلاب.
 
2ـ ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة مع وضع عدد 2 صورة شخصية على الاستمارة وختم واعتماد الاستمارة من شئون الطلاب من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له.
 
3ـ يتم اعتماد الصورة على الاستمارة بخاتم الكلية او المعهد او المدرسة بحيث يكون جزء من الختم على الصورة والجزء الاخر على الاستمارة وختم الصورة الاخرى على الظهر
 
4ـ يتم اعتماد استمارة الاشتراك للمدارس الخاصة من المنطقة التعليمية التابعة لها بخاتم شعار الجمهورية. 
 
5ـ يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.
 
6ـ يستخرج الاشتراك لمدة 3 شهور تمثل فترة الترم الدراسى.
 
7ـ يتم اثبات الكود الحسابى الخاص بالإدارة التعليمية المكون من 8 ارقام بمعرفة المدرسة او المعهد او الكلية بمعرفة الجهة الدراسية.
 
8ـ نسب التخفيض على اشتراك الطلاب تبلغ 98%.
 
9ـ قيمة الاشتراك لاستقلال 3 مراحل 33 جنيها.
 
10ـ قيمة الاشتراك لاستقلال 4 مراحل 41 جنيها.
 
 
 
 

اشتراك المترو

اشتراكات الطلبة

اشتراكات المترو للطلبة

مترو الانفاق

اليوم السابع بلس



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