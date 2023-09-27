اليوم السابع
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وزارة العمل: مقابلات شخصية للراغبين فى الالتحاق ببرامج تدريبية مجانية بأسيوط

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 03:55 م
وزارة العمل: مقابلات شخصية للراغبين فى الالتحاق ببرامج تدريبية مجانية بأسيوط وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة أسيوط، وفرت عدد من البرامج التدريبية المجانية للشباب من الجنسين وذوي الهمم في مجال التفصيل والخياطة، والتطريز والمشغولات اليدوية، وصيانة الكمبيوتر، وصيانة المحمول بمركز التدريب المهني ببني غالب التابع للمديرية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، التى يمكن التقديم عليها حتى يوم غد الخميس 28 سبتمبر 2023 ، بمقر ديوان المديرية وعنوانه مجمع المصالح الحكومية خلف محطة القطار الدور الثالث، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى، والتعاون مع شركاء التنمية فى تنفيذ برامج مستحدثة بمراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة.
 
وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن مميزات التدريب شهادة معتمدة من المديرية والبرنامج يحصل عليها المتدرب تفيد إتمام الدورة التدريبية، وبدل إنتقال يومي لكل متدرب تصرف فى نهاية كل دورة، ووجبة يومية، مع توفير كافة الأدوات الكتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الأولوية فى فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها لخريجي التدريب، مشيراً إلى أن شروط التدريب الحصول على مؤهل عالى أو متوسط بالنسبة لصيانة الحاسب والمحمول، اما الخياطة والتطريز يشترط إجادة القراءة والكتابة، مع اجتياز المقابلات الشخصية والتى تبدأ يوم 3 و 4 و 5 أكتوبر لدورة الخياطة، و 8 و 9 أكتوبر للتطريز، وصيانة الكمبيوتر يوم 10 و 11 و 12 أكتوبر، وصيانة المحمول 15 و 16 أكتوبر وذلك بمقر ديوان المديرية.

وزارة العمل

التدريب المهنى

سوق العمل

تدريبات وزارة العمل



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