النقل تعيد كوبرى الفردان للحياة وإنشاء كوبرى جديد على قناة السويس الجديدة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تستعد وزارة النقل لافتتاح خط الفردان / بئر العبد بسيناء، وذلك بعد توقف دام سنوات، ومن المقرر أن يعمل الخط خلال أيام قليلة، حيث إنشاء خط بئر العبد العريش بطول 80 كم وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد بإجمالي أطوال حوالى 275 كم ، حيث يجري إعادة تأهيل وتطوير الخط من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم ومن بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم.

كما يتم تنفيذ أعمال تطوير بمحطة بئر العبد حيث تم تسوية وتمهيد الجسر القديم بداية من المحطة في اتجاه الفردان لتركيب القضبان والفلنكات، وكذلك محطة بالوظة حيث تم رفع السكك القديمة وتنظيف قطاع التزليط وإعادة تركيب السكة وتزليطها ودكها بالإضافة إلى محطة القنطرة شرق ، وأوشكت على الانتهاء من إحلال وتجديد السكك القديمة.

كما تم إنشاء كوبرى معدنى جديد بمنطقة الفردان بالإضافة إلى إعادة تأهيل الكوبرى القائم، وكوبرى الفردان، يتكون من 2 كوبرى معدني طول كل منها 640 متر يتكون كل كوبري من جزئين طول كل جزء 320 متر يمر الجديد أعلى فرعة قناة السويس الجديدة ويمر الاخر القائم أعلى فرعة قناة السويس القديمة وتم الانتهاء من انشاؤه فى 2001 وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء وذلك لتعظيم التنميه بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب و البضائع بين الوادى و سيناء

و تضمنت الأعمال تنفيذ الكوبرى المعدني الجديد بسكة مزدوجة على قناة السويس الجديدة كما تم تأهيل و ازدواج خط السكة الحديد اعلى الكوبرى المعدني القائم و تم انشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين الجديدة والقديمة و ربط الكوبرى غرب القناه بخط بنها بورسعيد وشرق القناه بخط الفردان رفح و إنشاء برج إشارات شرق قناة السويس وإنشاء سحارات أسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات ( مياه - كهرباء -اشارات) و إنشاء منطقة إدارية لإدارة هذه الكباري شرق قناة السويس الجديدة.