متى يجب التوقف عن تناول المضادات الحيوية؟ هيئة الدواء تجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء إنه لا يجب التوقف عن تناول المضاد الحيوى بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التى حددها الطبيب.​​​

وتابعت هيئة الدواء، أنه يجب ​استخدام المضادات الحيوية كما هو موصوف لتجنب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.​

وأوضحت أنه يزداد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها فى الحالات التى تستخدمها دون وصفة طبية للاستعمال البشرى أو الحيوانى.​​

وأضافت أن انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية فى مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات وحول العالم يحدث بسرعة ويمثل خطر على الصحة العامة.​

وتؤكد هيئة الدواء المصرية أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية، واتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصى باستشارة الصيدلى فى كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلى هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.