حصاد الوزارات.. الصحة تحذر من الحمل بعد سن 35 عاما

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة تحذر من الحمل بعد سن الـ 35 عاما.. تعرف على الأسباب
وزير الرى: ارتفاع كوارث الفيضانات فى العالم بنسبة 134%
وزير التعليم أمام الرئيس السيسي: تدريب أكثر من مليون معلم لتطوير المنظومة
التعليم: الدراسة فى موعدها الأسبوع المقبل للمدارس الرسمية والخاصة
الصحة: المباعدة بين الحمل والولادة ضرورة لصحة الأم
الأوقاف تصدر تنبيها للمتقدمين لمنحة الماجستير بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية
وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة بانتخابات الرئاسة.. وتؤكد: واجب وطنى
وزير الصحة يستقبل سفير مصر لدى دولة جيبوتى
وزارة العمل: ملتقى توظيف يوفر 690 فرصة عمل.. وعقود لذوى الهمم بالبحر الأحمر
المصريون في هولندا يدشنون حملة "كن مع الوطن" لدعم الرئيس السيسى
وزير الزراعة: الأمن الغذائى من القضايا المحورية إقليميًا وعالمياً
وزير الكهرباء يعدد مزايا استخدام الهيدروجين الأخضر لمجابهة تداعيات زيادة الكربون
الأوقاف تعلن موعد الاختبار التحريري للمتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج 1445
معرض "أهلا مدارس" فى إمبابة يطرح السكر بـ20 جنيها والأرز المصرى بـ22
البيئة: سندات خضراء بـ750 مليون دولار.. و227 مليونا لدعم تنفيذ مشروعات البيئة
وزير النقل عن أهمية تطوير ميناء السلوم البرى: توفر احتياجات أشقائنا فى ليبيا
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