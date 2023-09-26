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التعليم: الدراسة فى موعدها الأسبوع المقبل للمدارس الرسمية والخاصة

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 01:40 م
التعليم: الدراسة فى موعدها الأسبوع المقبل للمدارس الرسمية والخاصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة فى موعدها الأسبوع المقبل، ولا يوجد أى تأجيل لانطلاق العام الدراسى الجديد، حيث تبدأ 30 سبتمبر حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ويتم دخول الطلاب وفق جدول زمني بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .
 
 
 
 
 
 

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