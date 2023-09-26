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وزير التعليم أمام الرئيس السيسي: تدريب أكثر من مليون معلم لتطوير المنظومة

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 01:46 م
وزير التعليم أمام الرئيس السيسي: تدريب أكثر من مليون معلم لتطوير المنظومة الدكتور رضا حجازي وزير التعليم
كتب محمد عبد العظيم

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قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم تدريب أكثر من مليون معلم لتطوير المنظومة التعليمية، مشددا على أن الوزارة تنفذ العديد من الأليات لتطوير التعليم من خلال الاستعانة بمعلم الحصة أو الخدمة العامة وغيرها.

وأضاف الوزير خلال كلمته في جلسة "بناء الإنسان" ضمن فعاليات يوم تميز جامعات مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نفذنا 62 مدرسة تكنولوجية بالتعاون مع مبادرة "ابدأ".. وغيرنا الصورة الذهنية عن التعليم الفني وهناك زيادة في مدارس التعليم الفني".

وتابع الدكتور رضا حجازي: "بنعمل مدارس تكنولوجيا تطبيقية وفق المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.. وتوفر فرص عمل وهناك دول تطلب فنيين للعمل لديهم ونوفر لهم تعليم لغة من أجل التجهيز للسفر.. وتم التعاون مع القطاع الخاص في إطار التكامل مع القطاع الخاص".

 


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