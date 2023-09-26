معرض "أهلا مدارس" فى إمبابة يطرح السكر بـ20 جنيها والأرز المصرى بـ22

كتبت - مرام محمد

شهد معرض " أهلا مدارس " بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، اليوم، الثلاثاء، إقبالا كبيرا على السلع الغذائية الأساسية من السكر والأرز وزيت الطعام والسمنة والمكرونة، والتى يطرحها المعرض بتخفيضات تصل لـ30%.

ورصد "اليوم السابع" خلال جولة له داخل المعرض أسعار السلع، حيث يطرح السكر المعبأ 1 كجم حر بـ20 جنيها، والأرز الهندي 1 كجم حر بـ20 جنيها، وزيت خليط 800 مل حر بـ40 جنيها، والأرز المصري 1 كجم بـ22 جنيها، والشاي 250جم بـ44 جنيها، والدقيق 1 كجم بـ18 جنيها، والسمنة 650جم بـ45 جنيها، والسمنة 700جم بـ49 جنيها، والسمنة 1.5 كجم بـ99 جنيها، وزيت الذرة 800 مل بـ70 جنيها، وزيت عباد 800 مل بـ59 جنيها، ولحم مكعبات 500جم برازيلي بـ85 جنيها، ولحم مفروم 500جم برازيلي بـ85 جنيها، ودجاج مجمد 1 كجم برازيلي بـ85 جنيها.

يُذكر أن محافظة الجيزة افتتحت 4 معارض لـ"أهلا مدارس"، توفر احتياجات المواطنين من المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%، لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية وضبط الأسواق، وذلك مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024، والمقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري.

حرصت المحافظة على إقامة المعارض في مناطق ذات كثافات سكانية عالية؛ لتغطيتها وضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المنتفعين وبصورة ميسرة، وذلك في كلا من: منطقة أرض المطاحن بشارع فيصل، ونهاية شارع مستشفى الصدر بالقرب من قسم العمرانية، وشارع المطار بحي إمبابة، وشارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين.