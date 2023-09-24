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حصاد الوزارت.. مد فترة التحويل بين المدارس للثانوية حتى 27 سبتمبر الجارى

الأحد، 24 سبتمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارت.. مد فترة التحويل بين المدارس للثانوية حتى 27 سبتمبر الجارى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب ـ محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
التعليم: مد فترة التحويلات بين المدارس للمرحلة الثانوية حتى 27 سبتمبر الجاري
 
الصحة: تقديم 334 ألفا و382 خدمة طبية وعلاجية ووقائية ضمن المبادرات الرئاسية
 
التعليم تعلن عن تدريب معلمى الصف السادس الابتدائى على المناهج المطورة
 
التموين: الاستهلاك الشهرى من القمح 800 ألف طن
 
التموين: زيادة السعة التخزينية للقمح بالصوامع من 1.2 مليون طن لـ3.4 مليون
 
وزير التموين: مخزون القمح يكفى 4.7 شهر والسكر 7 شهور والزيت 5.7
 
التعليم تعلن توفير منحة مجانية للطلاب المتفوقين فى الرياضيات والعلوم
 
التعليم تعلن بدء البث المباشر للمواد الدراسية على موقعها 1 أكتوبر المقبل
 
الحكومة تنفى إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر
 
التعليم تعلن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للطلاب على مواقع الوزارة
 
وزارة العمل: تنسيق مصرى إيطالى لضخ عِمالة مصرية مُدربة بسوق العمل الإيطالية
 

 


حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

المرحله الثانويه

الصحه والسكان

معلمى الصف السادس الابتدائى

التموين

الاستهلاك الشهرى

السعه التخزينيه



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