حصاد الوزارت.. مد فترة التحويل بين المدارس للثانوية حتى 27 سبتمبر الجارى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم: مد فترة التحويلات بين المدارس للمرحلة الثانوية حتى 27 سبتمبر الجاري
الصحة: تقديم 334 ألفا و382 خدمة طبية وعلاجية ووقائية ضمن المبادرات الرئاسية
التعليم تعلن عن تدريب معلمى الصف السادس الابتدائى على المناهج المطورة
التموين: الاستهلاك الشهرى من القمح 800 ألف طن
التموين: زيادة السعة التخزينية للقمح بالصوامع من 1.2 مليون طن لـ3.4 مليون
وزير التموين: مخزون القمح يكفى 4.7 شهر والسكر 7 شهور والزيت 5.7
التعليم تعلن توفير منحة مجانية للطلاب المتفوقين فى الرياضيات والعلوم
التعليم تعلن بدء البث المباشر للمواد الدراسية على موقعها 1 أكتوبر المقبل
الحكومة تنفى إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر
التعليم تعلن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للطلاب على مواقع الوزارة
وزارة العمل: تنسيق مصرى إيطالى لضخ عِمالة مصرية مُدربة بسوق العمل الإيطالية
التنمية المحلية تنظم 7 دورات تدريبية يستفيد منها 190 متدربا من جميع المحافظات
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