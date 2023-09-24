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التعليم تعلن عن تدريب معلمى الصف السادس الابتدائى على المناهج المطورة

الأحد، 24 سبتمبر 2023 02:30 م
التعليم تعلن عن تدريب معلمى الصف السادس الابتدائى على المناهج المطورة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطاباً إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه استكمالاً لخطة التنمية المهنية لمعلمى للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي وتدريب موجهى الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية على النظام الجديد للتعليم لبناء منظومة تعليمية متطورة أساسها المعلم المتمكن والقادر على القيام بمهامه وفق خطط التنمية المستدامة، يتم عقد ورش عمل للتنمية المهنية للصف السادس الابتدائي اونلاين بقاعات الفيديو كونفرانس المتاحة بالادارات التعليمية التابعة للمديريات.
 
وأوضحت أنه يبدأ التدريب 25 سبتمبر الجارى لمعلمى مادتى العلوم والرياضيات والثلاثاء مادة العلوم والأربعاء الرياضيات والخميس العلوم والرياضيات، مطالبة بدعوة المعلمين المستهدفين للحضور إلى قاعات الفيديو كونفرانس بالإدارات التعليمية كل وفق تخصصه فى الميعاد المحدد ويتم موافاة الوزارة بالكشوف النهائية بالحضور والتقرير فور الانتهاء من التدريبات نظرا لأهميتها واعتبار تدريب المعلمين هام للغاية.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.

التربية والتعليم

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إجازة نصف العام بالعام الدراسي الجديد

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تنفيذ مشروعات الدعم المدرسى

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استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب

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